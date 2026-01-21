Νίκος Παππάς στον Realfm 97,8: Διάλογος με την Τουρκία πρέπει να γίνεται αλλά με πλαίσιο το Διεθνές Δίκαιο και με σαφή ατζέντα – Τι είπε για τον Τραμπ

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, τα ελληνοτουρκικά και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μίλησε ο Νίκος Παππάς μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ και τις διαφορές από την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης, ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι «στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απολύτως ευθύς. Δεν υπάρχουν περικοκλάδες και το διπλωματικό περίβλημα σε ό, τι θέλει να συζητάει, αλλά να θυμίσω ότι εκείνη ήταν μία στιγμή όπου πραγματικά δεν έχει σχέση με το πώς πολιτευόταν εκτός των συνόρων της η Αμερική. Δεν έχει σχέση με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που έχουμε την πλήρη κατάρρευση του κάθε επίφασης μεταπολεμικής συνθήκης Διεθνούς Δικαίου. Βέβαια δεν πρόκειται περί αυτού. Τότε ήταν μία στιγμή στην οποία ήταν μάλιστα η προετοιμασία για το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σας θυμίσω, είχε πάει και πάρα πολύ καλά η εκδήλωση, αλλά βλέπουμε ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις είναι Μεγάλες Δυνάμεις και κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα, τα οποία επί Προεδρίας Τραμπ είναι και ευμετάβλητα. Βλέπετε τι γίνεται στη Συρία; Είναι ένα τεράστιο καμπανάκι το γεγονός ότι εγκαταλείφθηκαν οι Κούρδοι, οι οποίοι είναι αυτοί που έδωσαν τις μάχες απέναντι στο Ισλαμικό Κράτος, απότοκο του οποίου είναι και ο τωρινός κυβερνήτης της Συρίας. Οι οβιδιακές μεταμορφώσεις της και συνολικά της Δύσης στο πώς τον αντιμετωπίζουν τον εν λόγω κύριο, είναι καμπανάκια για την Ελλάδα, τα οποία νομίζω πρέπει να τα λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψιν και να γνωρίζουμε ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις είναι Μεγάλες Δυνάμεις, άρα να μην είμαστε ούτε φιλο – Αμερικάνοι, ούτε φιλο- Ρώσοι και φιλο – Κινέζοι. Πρέπει να δούμε το πώς στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, που είναι το πυρηνικό όπλο της δικής μας εξωτερικής πολιτικής, θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας, τα οποία ταυτίζονται με τα συμφέροντα και των γειτονικών χωρών».

Σχετικά με το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο κ. Παππάς είπε ότι «νομίζω πως είναι το πρόπλασμα υποκατάστασης του ΟΗΕ και όπως ξέρετε, είναι οδυνηρή η ιστορία της ανθρωπότητας και καλό είναι να μην την ξεχνάμε. Το κρίσιμο σημείο καμπής, το διπλωματικό επιστέγασμα και η σφραγίδα ότι βαδίζουμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η αποχώρηση της Γερμανίας από την Κοινωνία των Εθνών τότε, δηλαδή τον προπολεμικό ΟΗΕ. Η αμφισβήτηση λοιπόν του θεσμού, ο οποίος γεννήθηκε μέσα από τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει βιώσει η ανθρωπότητα, είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

«Δεν μπορεί κανένας να πει ποτέ ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Πρέπει να συζητάμε. Αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η Ελλάδα να αφήσει να χαθεί από τη συζήτηση, είναι ότι θα συζητήσουμε για τη μοναδική εκκρεμότητα την οποία υπάρχει. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει την ατζέντα, διότι είδα και δημόσιες δηλώσεις ότι γενικώς υπάρχουν προβλήματα και γενικώς με ένα πλαίσιο θα συζητήσουμε. Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν μπορεί, δεν πρέπει να γίνει τέτοιο ολίσθημα. Εδώ είμαστε βεβαίως και τα παρακολουθούμε. Αλλά ξέρετε κάτι; Είτε είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρώος, δεν μπορεί να μην βλέπεις ότι το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας.

Μπορεί για μία δύναμη ευρωπαϊκή, βόρεια ή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι πέραν του Ατλαντικού, να είναι δευτερεύον αυτό το πράγμα, αλλά για την εθνική ακεραιότητα της Ελλάδος, για τα εθνικά συμφέροντα είναι μείζον. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μία συζήτηση γύρω από τα διεθνή χωρίς να εκκινούμε από αυτή τη βασική παρατήρηση. Διότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία διεκδικεί κάτι που δεν της ανήκει και η Τουρκία καταφανώς και δεδηλωμένα θέλει τη Γαλάζια Πατρίδα, που σημαίνει ότι πρέπει να τσακωθεί με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, να τσακωθεί με την Ελλάδα, να τσακωθεί με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και γενικώς να κάνει μια σειρά από συγκρούσεις και πολέμους για να τελεσφορήσουν τα όνειρά της. Διάλογος πρέπει να γίνεται, καλώς να γίνεται, αλλά με σαφές πλαίσιο το Διεθνές Δίκαιο και με σαφή και περιορισμένη ατζέντα» υποστήριξε ο κ. Παππάς.

Για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο

«Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολύ καιρό, διατυπώσει αυτή την πρόταση. Έχουν διατυπωθεί στο δημόσιο λόγο και προτάσεις για τον οδικό χάρτη, το πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη συνεργασία, διότι, όπως έχω επαναλάβει, είναι καλό να ομνύουν όλοι στη δυνατότητα και να ευχόμεθα τη συνεργασία. Αλλά έχει έρθει η ώρα, όσοι το εννοούμε, να το περιγράψουμε με λεπτομέρεια. Ο πρόεδρος, Σωκράτης Φάμελλος, έκανε ακόμη ένα βήμα στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και είναι μια πράξη τόλμης και γενναιότητας εκ μέρους και του ιδίου και συλλογικά του κόμματός μας και έκανε αναφορά σε προτάσεις για τον οδικό χάρτη της συνεργασίας που έχει διατυπωθεί από τη Λούκα Κατσέλη, τον Νίκο Κοτζιά. Είναι θετικές προτάσεις» είπε αρχικά ο κ. Παππάς και πρόσθεσε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συγκροτημένο κόμμα και κατά τη γνώμη μου είναι ο πολιτικός οργανισμός ο οποίος έχει τον ιδεολογικό, πολιτικό εξοπλισμό και τη συσσωρευμένη πείρα, παρά τα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματά του, για να μπορέσει να πυροδοτήσει αυτές τις διαδικασίες ενότητας χωρίς νέες πληγές. Ο κόσμος της Αριστεράς, ο κόσμος του προοδευτικού χώρου, έχει πληγωθεί και οι συμπεριφορές που έχουν αναπτυχθεί στις τάξεις μας τον έχουν προβληματίσει, τον έχουν μουδιάσει, τον έχουν κάνει να αποστασιοποιηθεί. Αν του δείξουμε ότι υπάρχει και το οπλοστάσιο, υπάρχει η διάθεση και η βαθιά συνειδητοποίηση ότι ο κατακερματισμός κάνει κακό και ευνοεί σενάρια δεξιάς και ακροδεξιάς, εκεί είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί, θα αγκαλιάσει τη νέα προσπάθεια και θα αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι».

Όπως είπε ο κ. Παππάς, «αν τα πράγματα μείνουν στατικά, εάν αυτός ο κατακερματισμός διατηρηθεί ακόμη και σε ένα καλό σενάριο, για εμάς δεν θα είναι τα πράγματα ευνοϊκά συνολικά. Δηλαδή, ακόμη και αν εμείς πετύχουμε έναν πάρα πολύ καλό εκλογικό στόχο, εάν δεν έχει επιτευχθεί, αν δεν έχουμε εισακουστεί για να γίνει μία προσπάθεια ενότητας είναι πάρα πολύ μικρές πιθανότητες να είναι ευνοϊκή εξέλιξη».

Για τη Μαρία Καρυστιανού

«Η κυρία Καρυστιανού, προϊόντος του χρόνου και του σύντομου χρόνου από ότι φαίνεται, θα κριθεί και θα κατανεμηθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού, στο πολιτικό φάσμα, όσο και αν, όπως κάθε νέος πολιτικός σχηματισμός, προσπαθεί να εξαιρέσει εαυτόν από τη βασική, τη θεμελιακή προσέγγιση της πολιτικής επιστήμης, τη διάκριση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς. Αυτό έχει ξαναγίνει» είπε ο Νίκος Παππάς και πρόσθεσε:

«Καταρχήν να ξεκαθαρίσω το εξής: Είναι άλλο πράγμα το θέμα των Τεμπών και η συμπαράσταση, η κατανόηση και ο ασταμάτητος τρόπος στον οποίο θα αγωνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για να αναδειχθεί η αλήθεια σε αυτό το ζήτημα. Είμαι βέβαιος ότι και η κυρία Καρυστιανού δεν θέλει, δεν επιζητά ψήφο επειδή έχει αυτή την ιδιότητα και έχει ζήσει αυτή την προσωπική οδύνη, αλλά επιζητά ψήφο διότι μέσα από μία διαδικασία κάτι έχει να πει για το αύριο της χώρας. Δεν νομίζω ότι και η ίδια θα θέλει να την αδικήσει κανείς. Σας λέω λοιπόν το εξής, διότι υπάρχουν και γονείς, συγγενείς θυμάτων που δεν κάνουν αυτή την επιλογή. Άρα, λέω από τις πρώτες τοποθετήσεις εγώ δεν θα βιαστώ να την τοποθετήσω στον άξονα. Έχω μία αίσθηση το προς τα πού θα πάει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οι δύο πρώτες τοποθετήσεις, δηλαδή η τοποθέτησή της για την αξιολόγηση της δικής μας διακυβέρνησης, ότι ήταν η χειρότερη κυβέρνηση όλων των τελευταίων ετών, ότι φέραμε το 3ο χειρότερο μνημόνιο, ότι υποθηκεύσαμε τη δημόσια περιουσία, αυτά είναι επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας που ξεχνούν ότι τα ΕΛΤΑ, η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΣΕ, η ΔΕΗ είχαν πάει προς ιδιωτικοποίηση πριν έρθουμε εμείς και δεν ιδιωτικοποιήθηκαν για παράδειγμα με τη δική μας διακυβέρνηση. Και το δεύτερο το θέμα των αμβλώσεων, το οποίο το πήρα και εγώ προσωπικά, διότι είμαι πατέρας δύο κοριτσιών και καθόλου δεν θα ήθελα να υπάρχει μία Πολιτεία η οποία να οδηγεί τα νέα κορίτσια σε δρόμους επικίνδυνους για την υγεία τους».