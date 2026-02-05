Γιώργος Φίλης στον Realfm 97,8: Η Τουρκία βρίσκεται σε εθνικιστικό παροξυσμό – Μια αποτυχημένη συνάντηση είναι πολύ χειρότερη από μία μη συνάντηση

«Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εθνικιστικό παροξυσμό» τονίζει ο διεθνολόγος, Γιώργος Φίλης μιλώντας στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να σταθμιστεί πολύ σοβαρά αν πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Πρέπει να το σταθμίσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ο κ. Φιντάν μας έχει πει επίσης για τη Θράκη, για τα Δωδεκάνησα, έχουν ανοίξει όλη την ατζέντα των διεκδικήσεων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φίλης και συνέχισε λέγοντας:

«Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν εθνικιστικό παροξυσμό μετά τα δραματικά γεγονότα στη Συρία οπότε θεωρεί ότι βρίσκεται σε θέση ισχύος. Αισθάνεται όμως και εκνευρισμό λόγω των κινήσεων της Ελλάδας που σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον στο θέμα το ενεργειακό και φυσικά και σε επίπεδο εντυπώσεων και επί του πεδίου με την αύξηση της αποτροπής με την άφιξη της Belharra που νομίζω έχει γείρει την πλάστιγγα».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «δεν πρόκειται να κερδίσουμε κάτι σημαντικό από μία συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον κ. Ερντογάν».

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν μία ακύρωση του ραντεβού θα σήμαινε μία ήττα για την Ελλάδα σε επίπεδο εντυπώσεων και θα γινόταν αφορμή για blame game, ο κ. Φίλης απάντησε:

«Θυμάστε τι έγινε στη Νέα Υόρκη; Την ακύρωσε ο κ. Ερντογάν. Έγινε τίποτα; Ευτέλισε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική αντιπροσωπεία τον Σεπτέμβριο με σαθρές δικαιολογίες. Άρα εμείς έχουμε κάθε λόγο αυτή τη στιγμή να σταθμίσουμε σοβαρά και τη γεωπολιτική πραγματικότητα και τις πολιτικές ισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και να μεταθέσουμε εν ευθέτω χρόνω μία συγκεκριμένη συνάντηση. Μία αποτυχημένη συνάντηση είναι πολύ χειρότερη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από μία μη συνάντηση αυτή τη στιγμή. Αν αποτύχει και οδηγηθούμε σε μία κατάσταση στην οποία φανεί ξεκάθαρα ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, οι Τούρκοι από εκεί και ύστερα πρόκειται να αποχαλινωθούν και να αποθρασυνθούν».