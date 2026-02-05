Γιώργος Φίλης στον Realfm 97,8: Η Τουρκία βρίσκεται σε εθνικιστικό παροξυσμό – Μια αποτυχημένη συνάντηση είναι πολύ χειρότερη από μία μη συνάντηση

Σύνοψη από το

  • “Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εθνικιστικό παροξυσμό”, τονίζει ο διεθνολόγος Γιώργος Φίλης, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να σταθμιστεί πολύ σοβαρά αν πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
  • Ο κ. Φίλης σημειώνει ότι η Τουρκία “έχει ανοίξει όλη την ατζέντα των διεκδικήσεων” και βρίσκεται σε εθνικιστικό παροξυσμό, αισθανόμενη ισχύ μετά τα γεγονότα στη Συρία αλλά και εκνευρισμό από τις ελληνικές κινήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

διεθνή

Γιώργος Φίλης στον Realfm 97,8: Η Τουρκία βρίσκεται σε εθνικιστικό παροξυσμό – Μια αποτυχημένη συνάντηση είναι πολύ χειρότερη από μία μη συνάντηση

«Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εθνικιστικό παροξυσμό» τονίζει ο διεθνολόγος, Γιώργος Φίλης μιλώντας στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να σταθμιστεί πολύ σοβαρά αν πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Πρέπει να το σταθμίσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ο κ. Φιντάν μας έχει πει επίσης για τη Θράκη, για τα Δωδεκάνησα, έχουν ανοίξει όλη την ατζέντα των διεκδικήσεων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φίλης και συνέχισε λέγοντας:

«Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν εθνικιστικό παροξυσμό μετά τα δραματικά γεγονότα στη Συρία  οπότε θεωρεί ότι βρίσκεται σε θέση ισχύος. Αισθάνεται όμως και εκνευρισμό λόγω των κινήσεων της Ελλάδας που σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον στο θέμα το ενεργειακό και φυσικά και σε επίπεδο εντυπώσεων και επί του πεδίου με την αύξηση της αποτροπής με την άφιξη της Belharra που νομίζω έχει γείρει την πλάστιγγα».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «δεν πρόκειται να κερδίσουμε κάτι σημαντικό από μία συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον κ. Ερντογάν».

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν μία ακύρωση του ραντεβού θα σήμαινε μία ήττα για την Ελλάδα σε επίπεδο εντυπώσεων και θα γινόταν αφορμή για blame game, ο κ. Φίλης απάντησε:

«Θυμάστε τι έγινε στη Νέα Υόρκη; Την ακύρωσε ο κ. Ερντογάν. Έγινε τίποτα; Ευτέλισε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική αντιπροσωπεία τον Σεπτέμβριο με σαθρές δικαιολογίες. Άρα εμείς έχουμε κάθε λόγο αυτή τη στιγμή να σταθμίσουμε σοβαρά και τη γεωπολιτική πραγματικότητα και τις πολιτικές ισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και να μεταθέσουμε εν ευθέτω χρόνω μία συγκεκριμένη συνάντηση. Μία αποτυχημένη συνάντηση είναι πολύ χειρότερη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από μία μη συνάντηση αυτή τη στιγμή. Αν αποτύχει και οδηγηθούμε σε μία κατάσταση στην οποία φανεί ξεκάθαρα ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, οι Τούρκοι από εκεί και ύστερα πρόκειται να αποχαλινωθούν και να αποθρασυνθούν».

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία-Εκκίνηση στις 16 Φεβρουαρίου-Βήμα-βήμα η διαδικασία

6 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύετε σε αλουμινένια σκεύη – Γίνεται διαρροή τοξικών μετάλλων

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την ασφαλιστική ικανότητα και να μείνουν χωρίς πλήρη υγειονομική περίθαλψη – Οι οφειλές στον e-...

Προειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ για απάτη: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα γιατί θα χάσετε χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:09 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου: «Θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των ελληνοτουρκικών σχέσεων»

Σε τροχιά προετοιμασίας μπαίνει η επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, καθώς επιβε...
12:05 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ελικόπτερο της αστυνομίας συνετρίβη στην Αριζόνα σε περιστατικό με πυροβολισμούς – Βίντεο από την πτώση

Ένα ελικόπτερο της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα (DPS), στις ΗΠΑ, έπεσε κοντά στο σ...
11:30 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Δεν δεχόμαστε τις μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας – Είναι απαράδεκτες και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η ένταση στο Αιγαίο φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς η Τουρκία στέλνει σαφή μηνύματα προς την Ε...
11:27 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Λαβρόφ: «Πυρά» κατά της Αθήνας για τη στήριξη στην Ουκρανία – «Διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία – Δεν σκέφτηκε την ελληνική διασπορά»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της Ελλάδας για τη ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα