Δυτική Μάνη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν 8 περιοχές

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του δήμου.

Ειδικότερα, με την απόφαση υπ’ αριθμ. Α408/03.02.2026 του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικολάου Παπαευσταθίου, έως τις 30 Απριλίου 2026 κηρύσσονται σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης οι Κοινότητες Νεοχωρίου – Στούπας, Αγίου Νικολάου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Πλάτσης, Νομιτσή, Αγίου Νίκωνα και Τραχήλας, που υπάγονται στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές συνέπειες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή την 1η και 2α Φεβρουαρίου 2026. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθώς και φαινόμενα παράκτιας διάβρωσης.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αβίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαν σημειωθεί στις 13 Ιανουαρίου 2025.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης τονίζει ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των ζημιών στις δημοτικές υποδομές, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αναβάθμισή τους, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των περιοχών.