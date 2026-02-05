Δυτική Μάνη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν 8 περιοχές

Σύνοψη από το

  • Οκτώ κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως τις 30 Απριλίου 2026, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
  • Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές συνέπειες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή την 1η και 2α Φεβρουαρίου 2026, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και παράκτια διάβρωση.
  • Παράλληλα, ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αβίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ενώ ο Δήμος καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΜΑΝΗ

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του δήμου.

Ειδικότερα, με την απόφαση υπ’ αριθμ. Α408/03.02.2026 του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικολάου Παπαευσταθίου, έως τις 30 Απριλίου 2026 κηρύσσονται σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης οι Κοινότητες Νεοχωρίου – Στούπας, Αγίου Νικολάου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Πλάτσης, Νομιτσή, Αγίου Νίκωνα και Τραχήλας, που υπάγονται στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές συνέπειες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή την 1η και 2α Φεβρουαρίου 2026. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθώς και φαινόμενα παράκτιας διάβρωσης.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αβίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαν σημειωθεί στις 13 Ιανουαρίου 2025.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης τονίζει ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των ζημιών στις δημοτικές υποδομές, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αναβάθμισή τους, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των περιοχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία-Εκκίνηση στις 16 Φεβρουαρίου-Βήμα-βήμα η διαδικασία

6 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύετε σε αλουμινένια σκεύη – Γίνεται διαρροή τοξικών μετάλλων

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την ασφαλιστική ικανότητα και να μείνουν χωρίς πλήρη υγειονομική περίθαλψη – Οι οφειλές στον e-...

Προειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ για απάτη: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα γιατί θα χάσετε χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:31 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Τραγωδία με νεκρό βρέφος 6 μηνών

Τραγωδία με νεκρό βρέφος έξι μηνών σημειώθηκε την Πέμπτη (5/2) στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Σύμ...
15:17 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία-Πύργος: Έσπασε η γέφυρα του Ενιπέα, αποκομμένες 10 οικογένειες – Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια ενοίκους σπιτιού που πλημμύρισε

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν σήμερα την ευρύτερη περιοχή του Πύργου, με την ισχυρή ...
15:10 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν έχω να κρύψω και να φοβηθώ τίποτα – Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης

«Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης» τονίζει...
14:39 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Παναγόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά το «πάγωμα» των λογαριασμών του – «Θα διαχειριστώ την κατάσταση με καθαρότητα και εντιμότητα»

Για μία «δύσκολη κατάσταση», την οποία θα διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα» έκανε λό...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα