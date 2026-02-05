Μητσοτάκης: Ο Πολιτισμός μπορεί να αναδειχθεί κεντρικός αναπτυξιακός πυλώνας

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Πολιτισμός μπορεί να αναδειχθεί κεντρικός αναπτυξιακός πυλώνας, κατά την παρουσίαση του προγράμματος «Hellenic Heritage».
  • Το πρόγραμμα «Hellenic Heritage» στοχεύει στην καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως κεντρική πύλη εισόδου στον ελληνικό πολιτισμό.
  • Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «ο Πολιτισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου», με την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους να μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη εμπειρία με ψηφιακούς ξεναγούς και ειδικές υπηρεσίες για ΑμεΑ.
Μητσοτάκης: Ο Πολιτισμός μπορεί να αναδειχθεί κεντρικός αναπτυξιακός πυλώνας

Την πεποίθησή του ότι ο Πολιτισμός μπορεί να αναδειχθεί κεντρικός αναπτυξιακός πυλώνας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) κατά την παρουσίαση του προγράμματος «Hellenic Heritage», που αφορά στην παρουσίαση των καινοτόμων υπηρεσιών για την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Στόχος της εκδήλωσης που διοργάνωσε το υπουργείο Πολιτισμού στην Εθνική Πινακοθήκη είναι καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του, «ο Πολιτισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, με στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε προορισμό και τους 12 μήνες τον χρόνο».

Αναφερόμενος στην εκδήλωση έκανε λόγο για μια ξεχωριστή ημέρα για τον ελληνικό πολιτισμό, και χαρακτήρισε το έργο ως ένα έργο εθνικής σημασίας που αξιοποιεί την τεχνολογία ως κεντρική πύλη εισόδου στον ελληνικό πολιτισμό.

Έκανε λόγο για ένα «εμβληματικό το έργο», το οποίο, όπως είπε, αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αφού δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγούνται και να κατανοούν το παρελθόν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία μετατρέπεται πλέον σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, με ειδικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, καθώς και ψηφιακούς ξεναγούς σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες, ενώ σημείωσε ότι σύντομα θα προστεθεί και η διεθνής νοηματική γλώσσα.

Δεν παρέλειψε να εξάρει τη συνεισφορά και τον ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο -όπως τόνισε- διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση κατά τα χρόνια της πανδημίας, και επισήμανε ότι σήμερα που ολοκληρώθηκε το έργο, είναι ορατά τα αποτελέσματά σε όλους.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η χώρα μας διαθέτει μοναδικό πολιτιστικό πλούτο και η ψηφιακή εφαρμογή που τον αναδεικνύει οφείλει να είναι εξίσου μοναδική, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος με τον τουρισμό και κατ’ επέκταση με την ανάπτυξη. Σημείωσε ότι πλέον θα είναι περισσότεροι οι τουρίστες που θα έρχονται στη χώρα μας για να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, αφού το νέο ψηφιακό οικοσύστημα αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το «Hellenic Heritage» δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί ο πολιτισμός και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους.

