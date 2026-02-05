Χρύσπα: «Δεν περίμενα ότι ο χωρισμός θα ήταν τόσο δύσκολος»

Σύνοψη από το

  • Η Χρύσπα μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της, αποκαλύπτοντας πως το τέλος της 15ετούς σχέσης της ήρθε το περασμένο καλοκαίρι.
  • Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως, αν και ο χωρισμός ήταν κοινή απόφαση, αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολος απ’ όσο είχε φανταστεί, με τη μεγαλύτερη πρόκληση να είναι η αλλαγή της καθημερινότητας.
  • Πλέον, έχει αφήσει πίσω της το δύσκολο στάδιο του χωρισμού, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει πικρία στη σχέση που διατηρεί σήμερα με τον πρώην σύζυγό της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Χρύσπα
Φωτογραφία: Instagram/nwrisnwris

Με λόγια ειλικρινή και χωρίς καμία διάθεση ωραιοποίησης, η Χρύσπα μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της, αποκαλύπτοντας πως το τέλος της σχέσης της ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως, αν και ο χωρισμός ήταν κοινή απόφαση και δεν συνοδεύτηκε από εντάσεις ή συγκρούσεις, αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολος απ’ όσο είχε φανταστεί. Όπως εξήγησε, οι αποχωρισμοί δεν ήταν ποτέ κάτι που διαχειριζόταν εύκολα, όμως δεν περίμενε ότι αυτή η αλλαγή θα την επηρέαζε τόσο έντονα. «Δεν ήταν ευχάριστο, ακόμα κι αν έγινε με ήρεμο τρόπο», σημείωσε.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, σύμφωνα με την ίδια, ήταν η αλλαγή της καθημερινότητας και η επαναπροσέγγιση του εαυτού της. Από τη ζωή «των δύο» βρέθηκε ξαφνικά μόνη, αναγκασμένη να επαναπροσδιορίσει τις συνήθειες, τις ανάγκες και την εικόνα που είχε για τον εαυτό της. Αν και στην αρχή αυτή η συνειδητοποίηση τη συγκλόνισε, στην πορεία άρχισε να τη βλέπει ως μια εμπειρία που τελικά της έκανε καλό.

Αναφερόμενη στη σχέση που διατηρεί σήμερα με τον πρώην σύζυγό της, η Χρύσπα ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει πικρία. Όπως είπε, ό,τι ανήκει στο παρελθόν καλό είναι να μένει εκεί, χωρίς αρνητικά συναισθήματα. «Φυσικά και θα χαιρετήσω. Δεν υπάρχει καμία κακή διάθεση από καμία πλευρά, απλώς αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει πια», ανέφερε.

Κλείνοντας, σημείωσε πως πλέον έχει αφήσει πίσω της το δύσκολο στάδιο του χωρισμού. «Έχουν περάσει περίπου έξι μήνες και νιώθω ότι έχω περάσει το πένθος του χωρισμού», είπε, δείχνοντας πως έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα προς μια νέα ισορροπία στη ζωή της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία-Εκκίνηση στις 16 Φεβρουαρίου-Βήμα-βήμα η διαδικασία

6 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύετε σε αλουμινένια σκεύη – Γίνεται διαρροή τοξικών μετάλλων

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την ασφαλιστική ικανότητα και να μείνουν χωρίς πλήρη υγειονομική περίθαλψη – Οι οφειλές στον e-...

Προειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ για απάτη: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα γιατί θα χάσετε χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
11:40 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Νίκη Κάρτσωνα: Πέθανε η μητέρα της – «Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς»

Βαρύ πένθος για την Νίκη Κάρτσωνα, καθώς πέθανε η μητέρα της. Με μια κοινή φωτογραφία και ένα ...
09:46 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Εξιτήριο για τον Κώστα Σόμμερ: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω» – Στο πλευρό του η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη

Εξιτήριο πήρε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) ο Κώστας Σόμμερ μετά την ολιγοήμερη νοσηλεία του ...
09:34 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Ξυγκόρου: «Δεν κάνω σιδέρωμα είναι περιττό – Όταν τα βάλεις δεν θα τσαλακωθούν;»

Η “Πολυξένη” από «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», Ευγενία Ξυγκόρου, μιλά για τις εξελί...
01:01 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κέιτ Μίντλετον: Το βιωματικό της βίντεο – μήνυμά για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου – χθες Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου – η Πριγκίπισσα τ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα