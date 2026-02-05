Χρύσπα: «Δεν περίμενα ότι ο χωρισμός θα ήταν τόσο δύσκολος»

Με λόγια ειλικρινή και χωρίς καμία διάθεση ωραιοποίησης, η Χρύσπα μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της, αποκαλύπτοντας πως το τέλος της σχέσης της ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως, αν και ο χωρισμός ήταν κοινή απόφαση και δεν συνοδεύτηκε από εντάσεις ή συγκρούσεις, αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολος απ’ όσο είχε φανταστεί. Όπως εξήγησε, οι αποχωρισμοί δεν ήταν ποτέ κάτι που διαχειριζόταν εύκολα, όμως δεν περίμενε ότι αυτή η αλλαγή θα την επηρέαζε τόσο έντονα. «Δεν ήταν ευχάριστο, ακόμα κι αν έγινε με ήρεμο τρόπο», σημείωσε.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, σύμφωνα με την ίδια, ήταν η αλλαγή της καθημερινότητας και η επαναπροσέγγιση του εαυτού της. Από τη ζωή «των δύο» βρέθηκε ξαφνικά μόνη, αναγκασμένη να επαναπροσδιορίσει τις συνήθειες, τις ανάγκες και την εικόνα που είχε για τον εαυτό της. Αν και στην αρχή αυτή η συνειδητοποίηση τη συγκλόνισε, στην πορεία άρχισε να τη βλέπει ως μια εμπειρία που τελικά της έκανε καλό.

Αναφερόμενη στη σχέση που διατηρεί σήμερα με τον πρώην σύζυγό της, η Χρύσπα ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει πικρία. Όπως είπε, ό,τι ανήκει στο παρελθόν καλό είναι να μένει εκεί, χωρίς αρνητικά συναισθήματα. «Φυσικά και θα χαιρετήσω. Δεν υπάρχει καμία κακή διάθεση από καμία πλευρά, απλώς αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει πια», ανέφερε.

Κλείνοντας, σημείωσε πως πλέον έχει αφήσει πίσω της το δύσκολο στάδιο του χωρισμού. «Έχουν περάσει περίπου έξι μήνες και νιώθω ότι έχω περάσει το πένθος του χωρισμού», είπε, δείχνοντας πως έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα προς μια νέα ισορροπία στη ζωή της.