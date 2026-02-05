Αιτωλοακαρνανία: Τραγωδία με νεκρό βρέφος 6 μηνών

Τραγωδία με νεκρό βρέφος έξι μηνών σημειώθηκε την Πέμπτη (5/2) στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στις 7:25 σήμερα το πρωί, το 6 μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του, άσφυγμο, άτονο, και άπνοο, στο Κέντρο Υγείας Θέρμου.

Αποφασίστηκε η διακομιδή του παιδιού με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, γιατρός και νοσηλευτής έκαναν ΚΑΡΠΑ στο βρέφος, αλλά, δυστυχώς, δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν. Στο Αγρίνιο διαπιστώθηκε ο θάνατος του παιδιού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 5 το πρωί που οι γονείς έλεγξαν το παιδί, διαπίστωσαν πως ήταν καλά στην υγεία του. Ωστόσο, δύο ώρες αργότερα το βρήκαν σε άσχημη κατάσταση και το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας, όπου, παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει.

Η νεκροψία που θα γίνει στο νοσοκομείο Αγρινίου αναμένεται να ρίξει φως στην αιτία θανάτου του βρέφους.