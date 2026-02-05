Bloomberg: Τουρκία και Chevron υπέγραψαν συμφωνία για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Τουρκία ενισχύει την παρουσία της στον ενεργειακό τομέα, υπογράφοντας στρατηγική συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία Chevron για κοινή εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταδίδει το Bloomberg.

Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας, η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Τουρκικής Πετρελαϊκής Εταιρείας (TPAO) προβλέπει συνεργασία σε δραστηριότητες εξερεύνησης και παραγωγής τόσο σε χερσαίες όσο και σε θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Ιανουάριο, η Τουρκία βρισκόταν ήδη σε διαπραγματεύσεις με τη Chevron εν όψει αυτής της συμφωνίας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί το τελευταίο δείγμα της αυξανόμενης συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, καθώς η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο —ιδιαίτερα από τη Ρωσία— και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των παραδοσιακών συμμάχων.

Ο υπουργός Ενέργειας, Αλπάρσλαν Μπαϊρακτάρ, τόνισε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη: «Η συνεργασία με την Chevron μπορεί να βοηθήσει την TPAO να παράγει τελικά 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου την ημέρα».

In Istanbul, a Memorandum of Understanding was signed between our national oil company TPAO and Chevron to evaluate potential collaborations in oil and natural gas exploration and production activities, and in the energy sector. With this Memorandum of Understanding, we aim to…



Επιπλέον, τον προηγούμενο μήνα, η TPAO υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη μονάδα της Exxon Mobil Corp, Esso, για εξερευνήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.