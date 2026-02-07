Της ζήτησε διαζύγιο όταν τον έπιασε στα πράσα σε ραντεβού με την ερωμένη – «Είχε το θράσος να έρθει και στο σπίτι μου»

Μαρίνα Σίσκου

timeout

Της ζήτησε διαζύγιο αφού η γυναίκα του τον έπιασε με την ερωμένη - "είχε το θράσος να έρθει στο σπίτι μου". Φωτογραφία: Freepik
Της ζήτησε διαζύγιο αφού η γυναίκα του τον έπιασε με την ερωμένη - "είχε το θράσος να έρθει στο σπίτι μου". Φωτογραφία: Freepik

Έπειτα από 20 χρόνια γάμου, η TikToker Lisa (@1984oregonian) έμαθε ότι ο σύζυγός της δεν ήταν πια ευτυχισμένος μαζί της και αποφάσισε να προχωρήσει με κάποια άλλη, δηλαδή τη γυναίκα που μένει μόλις τέσσερα λεπτά πιο κάτω με τα παιδιά της.

Ανακάλυψε την απιστία του συζύγου της από ένα μήνυμα – «Μου είπε πως δεν είναι πλέον ερωτευμένος μαζί μου»

Φαίνεται, πάντως, ότι η ερωμένη του δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη με το γεγονός ότι η Lisa μοιράστηκε την ιστορία της στο διαδίκτυο, οπότε εμφανίστηκε στο σπίτι της μεθυσμένη, στις 10:45 το βράδυ, προσπαθώντας να παίξει το θύμα.

Η Lisa ξύπνησε εκείνη τη νύχτα από την πόρτα να χτυπάει. Η γυναίκα ήθελε να μιλήσουν, οπότε η Lisa την κάλεσε μέσα για να ακούσει τι είχε να πει.

Ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του με τον πρώην της και ζήτησε διαζύγιο – «Δεν σκοπεύω να την βοηθήσω οικονομικά»

«Άρχισε αμέσως να μιλάει για το πόσο ήθελε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση», λέει η Lisa.

«Ήθελε να βεβαιωθεί ότι ήξερα πως δεν τα έφτιαξαν πριν τον χωρισμό μας, αλλά μετά τη διαδικασία του διαζυγίου» πρόσθεσε.

Άφησε τη βέρα και τα χαρτιά του διαζυγίου στον πάγκο της κουζίνας – «Πήρα τα παιδιά μας και έφυγα όταν ανακάλυψα την απιστία του»

Όμως, ο σύζυγός της ποτέ δεν είχε πει ότι ήθελε διαζύγιο μέχρι που τον έπιασε σε ραντεβού με την ερωμένη του.

Είχε και φωτογραφικές αποδείξεις – οι οποίες κατέληξαν στα χέρια του παιδιού της.

Μετά το ψέμα που της είπε κατάμουτρα και τις απειλές, η Lisa την έπιασε από το χέρι και προσπάθησε να την πετάξει έξω από το σπίτι. Ούρλιαξε να φύγει πριν καλέσει την αστυνομία.

Εκείνη τη στιγμή, η 17χρονη κόρη της κατέβηκε κάτω για να δει τι συμβαίνει.

“Έμπλεξε ακόμη και την κόρη μου”

Η ερωμένη ήθελε επίσης να κάνει μερικές ερωτήσεις στην κόρη της Lisa, γιατί κάποιες από τις ιστορίες του πατέρα της δεν έβγαζαν νόημα, και προσπαθούσε να καταλάβει αν σπαταλούσε τον χρόνο της μαζί του.

Η κόρη της Lisa χειρίστηκε την κατάσταση με ψυχραιμία.

«Πρέπει να είσαι εντελώς παρανοϊκή για να βλέπεις έναν άνδρα να εγκαταλείπει εντελώς το παιδί του, το αίμα του, να αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, σωματική, ψυχική ή οικονομική, γι’ αυτήν και να πιστεύεις ότι αυτός ο άνδρας θα σε σεβαστεί», δήλωσε η Lisa.

Την επόμενη μέρα, η Lisa ενημέρωσε τον πρώην σύζυγο για την απρόσμενη επίσκεψη. Μάλιστα, πήρε και φωτογραφία με την ερωμένη να κάθεται στο σαλόνι της ως απόδειξη, γιατί αλλιώς κανείς δεν θα την πίστευε.

Ακόμα να βγει το διαζύγιο, το τρενάρει! Σύμφωνα με την ερωμένη, εκείνη είναι που τον πιέζει τόσο καιρό να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τα παιδιά του.

Και κάπως έτσι, μετά από 7 ολόκληρους μήνες απόλυτης σιωπής, θυμήθηκε επιτέλους να στείλει ένα μήνυμα στην κόρη τους την επόμενη μέρα. Φυσικά, ούτε ζήτησε συγγνώμη, ούτε ανέλαβε την ευθύνη για τίποτα από όσα έγιναν.

Η Lisa το λέει ξεκάθαρα:

Κάνει απλώς ό,τι του υπαγορεύει εκείνη, μόνο και μόνο για να φανεί “καλός άνθρωπος”. Το πιο λυπηρό της υπόθεσης; Η ερωμένη έχει ασχοληθεί περισσότερο με τα παιδιά από ό,τι εκείνος τα τελευταία δύο χρόνια, παρόλο που δεν έχει καμία υποχρέωση.

