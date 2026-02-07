Σαουδική Αραβία: Ανακοίνωσε επενδύσεις 2 δισ. δολαρίων στη Συρία – Θα κατασκευαστούν 2 αεροδρόμια στο Χαλέπι

Σύνοψη από το

  • Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Συρία, που καλύπτει τους τομείς της ενέργειας, της αεροπορίας, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών.
  • Μεταξύ άλλων, τα κεφάλαια θα διατεθούν για την κατασκευή δύο αεροδρομίων στο Χαλέπι και για τη δημιουργία της νέας αεροπορικής εταιρείας «Flynas Syria».
  • Το Ριάντ εδραιώνει έτσι την θέση του σε βασικό υποστηρικτή της νέας συριακής ηγεσίας, καθώς οι επενδύσεις που ανακοίνωσε είναι οι μεγαλύτερες από την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, τον Δεκέμβριο.
Enikos Newsroom

διεθνή

Σαουδική Αραβία: Ανακοίνωσε επενδύσεις 2 δισ. δολαρίων στη Συρία – Θα κατασκευαστούν 2 αεροδρόμια στο Χαλέπι

Ένα πολύ υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα στην Συρία, που καλύπτει τους τομείς της ενέργειας, της αεροπορίας, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών, ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία, καθώς το βασίλειο τοποθετείται ως ο κύριος υποστηρικτής της νέας ηγεσίας της Συρίας.

Το ύψος των επενδύσεων θα φθάσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία, μεταξύ άλλων θα δοθούν για την κατασκευή δύο αεροδρομίων στο Χαλέπι, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Χαλίντ Αλ Φαλίχ.

Το Ριάντ εδραιώνει έτσι την θέση του σε βασικό υποστηρικτή της νέας συριακής ηγεσίας, υπό τον πρόεδρο Α Σάρα. Η αποκατάσταση των δύο αεροδρομίων στο Χαλέπι είναι μια επένδυση που θα περάσει από πολλές επενδυτικές και κατασκευαστικές φάσεις, δήλωσε ο υπουργός Επενδύσεων Χαλίντ αλ-Φαλίχ.

Η νέα αεροπορική εταιρεία

Το ταμείο Elaf Fund στοχεύει στην χρηματοδότηση προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας στη Συρία με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από τη Σαουδική Αραβία, πρόσθεσε ο Σαουδάραβας υπουργός.

Στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, η σαουδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Flynas και η Συριακή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας αεροπορικής εταιρείας, της «Flynas Syria».

Η κοινοπραξία θα ανήκει κατά 51% στη συριακή πλευρά και κατά 49% στη Flynas, ενώ η έναρξη των δραστηριοτήτων της αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι τελευταίες επενδύσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη ανακοίνωση του είδους από την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας, τον Δεκέμβριο, καθώς η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει τον πρόεδρο Ahmed al-Sharaa από την άνοδό του στην εξουσία στα τέλη του 2024, ο οποίος ηγείτο μιας συμμαχίας ισλαμιστικών αντιπολιτευτικών φατριών, μετά την ανατροπή του προέδρου Bashar al-Assad.

Οι κυρώσεις αποτέλεσαν σημαντικό εμπόδιο για την οικονομική ανάκαμψη της Συρίας μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο 14 ετών, ο οποίος προκάλεσε βαθιά ζημιά σε μεγάλο μέρος της χώρας και εκτόπισε εκατομμύρια ανθρώπους.

MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα