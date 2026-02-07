Ουκρανία: Μαζική αεροπορική επίθεση της Ρωσίας την νύχτα – Κατέστρεψε ενεργειακές υποδομές

  • Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας την νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, στοχεύοντας την παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν περισσότερα από 400 drones και περίπου 40 πυραύλοι.
  • Ο ταλαιπωρημένος ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας καταρρέει υπό το βάρος των ρωσικών επιθέσεων, ενώ οι επιθέσεις γίνονται καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, με πρόβλεψη για -14 βαθμούς Κελσίου. Ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμύχαλ ανέφερε ότι επλήγησαν δύο θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και βασικά στοιχεία διανομής.
  • Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «η Ρωσία επιλέγει τις επιθέσεις αντί της διπλωματίας», τονίζοντας την ανάγκη να στερηθεί η Μόσχα τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το κρύο ως μέσο πίεσης. Σε ολόκληρη τη χώρα επιβλήθηκαν έκτακτες διακοπές ρεύματος και ζητήθηκαν εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από την Πολωνία.
Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας την νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο,  στοχεύοντας την παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν περισσότερα από 400 drones και περίπου 40 πυραύλοι διαφόρων τύπων, οι οποίοι στόχευαν το δίκτυο, τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τους υποσταθμούς διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της Ουκρανία, ο ταλαιπωρημένος ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας καταρρέει υπό το βάρος των ρωσικών επιθέσεων, των συσσωρευμένων ζημιών του πολέμου και του σκληρού χειμώνα.

«Η Ρωσία επιλέγει τις επιθέσεις αντί της διπλωματείας»

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να επιλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά επιλέγει νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Είναι ζωτικής σημασίας όλοι όσοι υποστηρίζουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις να ανταποκριθούν σε αυτό. Η Μόσχα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το κρύο ως μέσο πίεσης κατά της Ουκρανίας».

Η Μόσχα δεν σχολίασε αμέσως τις επιθέσεις.

Ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμύχαλ δήλωσε ότι οι επιθέσεις έπληξαν δύο θερμοηλεκτρικούς σταθμούς στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας και βασικά στοιχεία του ουκρανικού συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – υποσταθμούς και βασικές γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Οι Ρώσοι εγκληματίες πραγματοποίησαν άλλη μια μαζική επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας», δήλωσε ο Σμύχαλ στην εφαρμογή Telegram. «Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις εργασίες επισκευής μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφάλειας», συμπλήρωσε.

Οι επιθέσεις γίνονται καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν μέρα την ημέρα, με το χιόνι να μην λιώνει πλέον, ενώ προβλέπεται να φτάσουν τους -14 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.  Οι νέες ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα έρχονται επίσης λίγες μέρες μετά τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Παρά την πίεση από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις σειρές συνομιλιών, οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα.

Σκληρές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα

Από το φθινόπωρο του 2025, η Μόσχα έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις της στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας και σε άλλες ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας συχνές διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία και βυθίζοντας επί ώρες στο σκοτάδι και στο κρύο εκατομμύρια ανθρώπους.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σε ολόκληρη τη χώρα επιβλήθηκαν έκτακτες διακοπές ρεύματος. Ο Σμύχαλ είπε ότι η κυβέρνηση ζήτησε από την Πολωνία έκτακτες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας για να βοηθήσει το ουκρανικό δίκτυο.

