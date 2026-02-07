Τσίπρας από Ιωάννινα: «Το σύνθημα είναι “διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης”»

Σύνοψη από το

  • Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στα Ιωάννινα, απηύθυνε κάλεσμα «να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια», στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης.
  • Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανισότητες, διαφθορά και αδιαφάνεια, τονίζοντας ότι το σύνθημα είναι «διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης».
  • Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε τους 7 βασικούς άξονες για μια νέα πορεία της χώρας, εστιάζοντας στην τοπική οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την τεχνολογική αυτονομία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Τσίπρας από Ιωάννινα: «Το σύνθημα είναι “διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης”»

Κάλεσμα «να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια» απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στα Ιωάννινα για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

«Διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης»

Ο πρώην πρωθυπουργός, τους κατηγόρησε για ανισότητες, διαφθορά, αδιαφάνεια, συσκότιση και περιφρόνηση της λογοδοσίας, σημειώνοντας ότι το σύνθημα, είναι «διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης που θα σαρώσει τα παλιά στερεότυπα».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε τους 7 βασικούς άξονες για μια νέα πορεία της χώρας, όπως τους επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο του. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προτάσεις εστιάζουν στην τοπική οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την τεχνολογική αυτονομία.

«Να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια»

«Βρίσκομαι ξανά εδώ, για να σας καλέσω να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια, όπως λέω και στο τέλος του βιβλίου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας, απευθύνοντας κάλεσμα στους παρισταμένους, στο τέλος της ομιλίας του.

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου, συζήτησαν, ο Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος  – πρώην υπουργός, ο Πέτρος Κόκκαλης, πρώην ευρωβουλευτής, η Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής, ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλ. μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy, καθώς και ο Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός – πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού.

Δείτε εικόνες:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κατασκοπευτικό θρίλερ: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο – Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ...
18:08 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο ...
16:27 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζει το Δίκτυο Συνδικ...
14:05 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα