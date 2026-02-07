Πιερρακάκης: «Η έλλειψη αποτελεσματικότητας διαβρώνει την εμπιστοσύνη στις κοινωνίες»

  • Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «η έλλειψη αποτελεσματικότητας διαβρώνει την εμπιστοσύνη σε πολλές κοινωνίες», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισορροπία στη διακυβέρνηση. Η δήλωση έγινε σε διάλογο με τον πολιτικό φιλόσοφο Μάικλ Σαντέλ.
  • Ο πρόεδρος του Eurogroup επεσήμανε ότι «όταν λέμε τι πρέπει να γίνει και το κάνουμε πράξη, πρέπει να το κάνουμε καλά και αποτελεσματικά». Πρόσθεσε πως σε περίπτωση αποτυχίας, είναι σημαντικό να την αναγνωρίζουμε και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα.
  • Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «χρειάζεται ισορροπία» που λείπει από πολλά μέρη του κόσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από ταπεινότητα και επίγνωση του τι δεν γνωρίζουμε.
Η έλλειψη αποτελεσματικότητας διαβρώνει την εμπιστοσύνη σε πολλές κοινωνίες, τονίζει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισορροπία και αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του στα social media, δημοσίευσε απόσπασμα από τον διάλογο που είχε με τον διάσημο πολιτικό φιλόσοφο του Χάρβαρντ Μάικλ Σαντέλ, υπό τον συντονισμό του προέδρου της εταιρείας Jean-Jacques Rousseau, Μαρτέν Ριέφ.

«Χρειάζεται ισορροπία»

Όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης «αυτό που διαβρώνει την εμπιστοσύνη σε πολλές κοινωνίες, είναι η έλλειψη αποτελεσματικότητας», επισημαίνοντας ότι «όταν λέμε τι πρέπει να γίνει και το κάνουμε πράξη, πρέπει να το κάνουμε καλά και αποτελεσματικά».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup «όταν αποτυγχάνουμε σε αυτό, πρέπει να αναγνωρίζουμε την αποτυχία και έπειτα να κινούμαστε γρήγορα, να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα».

«Χρειάζεται ισορροπία» όπως τόνισε, «που λείπει από πολλά μέρη του κόσμου, ανάμεσα σε όλες αυτές τις σημαντικές παραμέτρους. Αυτή η ισορροπία πρέπει να συνοδεύεται από ταπεινότητα, με επίγνωση αυτών που δεν ξέρουμε, αλλά έχοντας γνώση του γεγονότος ότι πρέπει να ξεκινήσουμε κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις».

Σημειώνεται ότι ο διάλογος διοργανώθηκε από την εταιρεία Jean-Jacques Rousseau και το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, στο πλαίσιο επετειακού κύκλου ομιλιών για την ανισότητα.

