Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 31χρονο μοτοσικλετιστή για επικίνδυνη οδήγηση – Παραβίασε το «κόκκινο» και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο

  • Χειροπέδες σε 31χρονο μοτοσικλετιστή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση. Προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο.
  • Σύλληψη και 43χρονου οδηγού στον Εύοσμο, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.
  • Συνολικά 8 αυτόφωρες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς σε διάφορες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων.
Ένας 31χρονος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο 31χρονος συνελήφθη, καθώς κινούμενος με δίκυκλη μοτοσικλέτα στο κέντρο της πόλης, προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα. Στη συνέχεια παραβίασε, κατ’ επανάληψη, ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο θέτοντας σε κίνδυνο τους χρήστες του δρόμου.

Συνελήφθη 43χρονος που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης

Επιπλέον, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και ενός μεθυσμένου οδηγού, τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) στην περιοχή του Ευόσμου. Ο 43χρονος κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε διάφορες περιοχές του Νομού, έγιναν συνολικά 8 αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

