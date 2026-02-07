Τηλεθέαση (6/2): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στη prime time ζώνη της Παρασκευής;

Σύνοψη από το

  • Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στη prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Παρασκευή (6/2), με το «Σόι σου» να παίρνει την πρωτιά στο γενικό κοινό με 21,8%.
  • Στο γενικό κοινό, ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 17,3% και το «Μια νύχτα μόνο» με 16,6%, συμπληρώνοντας την τριάδα.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Σόι σου» βρέθηκε επίσης στην πρώτη θέση με 21,2%, ενώ το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κατέλαβε τη δεύτερη με 18% και η ξένη ταινία «Το πράσινο μίλι» την τρίτη με 10,7%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στη prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Παρασκευή (6/2).

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι σου» με 21,8%, ενώ ακολούθησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 17,3% και το «Μια νύχτα μόνο» με 16,6%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου» με 21,2%, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18% και στην τρίτη η ξένη ταινία «Το πράσινο μίλι» με 10,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Το σόι σου 21,8%
  • ALPHA – Μπαμπά σ’ αγαπώ 17,3%
  • MEGA – Μια νύχτα μόνο 16,6%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,9%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Ο γόης 10%
  • MEGA – Οι Αθώοι (Ε) 9,4%
  • SKAI – The Floor 9,1%
  • STAR – Ξένη ταινία: Το πράσινο μίλι 8%
  • OPEN – Real View 2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Το σόι σου 21,2%
  • ALPHA – Μπαμπά σ’ αγαπώ 18%
  • STAR – Ξένη ταινία: Το πράσινο μίλι 10,7%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Ο γόης 8,2%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,1%
  • MEGA – Μια νύχτα μόνο 7,4%
  • SKAI – The Floor 7%
  • MEGA – Οι Αθώοι (Ε) 4,6%
  • OPEN – Real View 2,3%

 

