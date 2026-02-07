Τηλεθέαση (6/2): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στη prime time ζώνη της Παρασκευής;

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στη prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Παρασκευή (6/2).

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι σου» με 21,8%, ενώ ακολούθησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 17,3% και το «Μια νύχτα μόνο» με 16,6%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου» με 21,2%, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18% και στην τρίτη η ξένη ταινία «Το πράσινο μίλι» με 10,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το σόι σου 21,8%

ALPHA – Μπαμπά σ’ αγαπώ 17,3%

MEGA – Μια νύχτα μόνο 16,6%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,9%

ANT1 – Ελληνική ταινία: Ο γόης 10%

MEGA – Οι Αθώοι (Ε) 9,4%

SKAI – The Floor 9,1%

STAR – Ξένη ταινία: Το πράσινο μίλι 8%

OPEN – Real View 2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό