Τηλεθέαση (6/2): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στη prime time ζώνη της Παρασκευής;

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στη prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Παρασκευή (6/2).
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι σου» με 21,8%, ενώ ακολούθησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 17,3% και το «Μια νύχτα μόνο» με 16,6%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου» με 21,2%, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18% και στην τρίτη η ξένη ταινία «Το πράσινο μίλι» με 10,7%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Το σόι σου 21,8%
- ALPHA – Μπαμπά σ’ αγαπώ 17,3%
- MEGA – Μια νύχτα μόνο 16,6%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,9%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Ο γόης 10%
- MEGA – Οι Αθώοι (Ε) 9,4%
- SKAI – The Floor 9,1%
- STAR – Ξένη ταινία: Το πράσινο μίλι 8%
- OPEN – Real View 2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Το σόι σου 21,2%
- ALPHA – Μπαμπά σ’ αγαπώ 18%
- STAR – Ξένη ταινία: Το πράσινο μίλι 10,7%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Ο γόης 8,2%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,1%
- MEGA – Μια νύχτα μόνο 7,4%
- SKAI – The Floor 7%
- MEGA – Οι Αθώοι (Ε) 4,6%
- OPEN – Real View 2,3%