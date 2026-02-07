Ιράν: Απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχτεί επίθεση από τις δυνάμεις των ΗΠΑ

  • Το Ιράν απειλεί να επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αν δεχθεί επίθεση από τις δυνάμεις των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για επίθεση κατά των χωρών που τις φιλοξενούν.
  • Τεχεράνη και Ουάσινγκτον συμφώνησαν να συνεχίσουν τις έμμεσες πυρηνικές συνομιλίες, τις οποίες και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν ως θετικές, αν και δεν έχει καθοριστεί ακόμη ημερομηνία για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.
  • Το Ιράν αρνείται να διευρύνει τις συνομιλίες πέραν του πυρηνικού ζητήματος, με τον υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι «κάθε διάλογος απαιτεί την αποφυγή απειλών και πιέσεων». Σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις ΗΠΑ, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι παρόμοιες.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: Απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχτεί επίθεση από τις δυνάμεις των ΗΠΑ

Το Ιράν θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν δεχθεί επίθεση από τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, το Σάββατο, επιμένοντας ότι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επίθεση κατά των χωρών που τις φιλοξενούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί μίλησε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera του Κατάρ μια μέρα μετά την υπόσχεση της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον να συνεχίσουν τις έμμεσες πυρηνικές συνομιλίες, μετά από τις συζητήσεις που και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν ως θετικές την Παρασκευή στο Ομάν.

Ενώ ο Αρακί δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. «Εμείς και η Ουάσιγκτον πιστεύουμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν σύντομα», δήλωσε ο Αρακί.

Ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν μετά την ενίσχυση της αμερικανικής ναυτικής παρουσίας στην περιοχή, απαιτώντας από το Ιράν να παραιτηθεί από τον εμπλουτισμό ουρανίου, που αποτελεί πιθανή οδό προς την κατασκευή πυρηνικών βομβών, καθώς και να σταματήσει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και την υποστήριξη ένοπλων ομάδων στην περιοχή. Η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό οποιαδήποτε πρόθεση να χρησιμοποιήσει την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου για στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι απειλές

Ενώ και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την προθυμία τους να αναβιώσουν τη διπλωματία σχετικά με τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση, ο Αρακτσί αρνήθηκε να διευρύνει τις συνομιλίες.  «Κάθε διάλογος απαιτεί την αποφυγή απειλών και πιέσεων. (Η Τεχεράνη) συζητά μόνο το πυρηνικό της ζήτημα… Δεν συζητάμε κανένα άλλο ζήτημα με τις ΗΠΑ», είπε.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμμετέχοντας στα τελικά στάδια μιας 12ήμερης ισραηλινής βομβιστικής εκστρατείας. Από τότε, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι έχει σταματήσει τις δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου.

Η απάντησή της τότε περιελάμβανε μια πυραυλική επίθεση, μετά από προειδοποίηση, σε αμερικανική βάση στο Κατάρ, το οποίο διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον.

Σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις ΗΠΑ, ο Αρακτσί δήλωσε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι παρόμοιες.  «Δεν θα ήταν δυνατό να επιτεθούμε στο αμερικανικό έδαφος, αλλά θα στοχεύσουμε τις βάσεις τους στην περιοχή», δήλωσε.

«Δεν θα επιτεθούμε σε γειτονικές χώρες, αλλά θα στοχεύσουμε τις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά», είπε.

