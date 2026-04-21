Συνάντηση Τασούλα – Πρίγκιπα Αλβέρτου: «Η επίσκεψή του ενισχύει περαιτέρω τις σχέσεις Ελλάδας-Μονακό» – «Πανάρχαιοι οι δεσμοί μας»

Με θερμά λόγια υποδέχθηκε στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης για την περαιτέρω σύσφιγξη των διμερών σχέσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας. Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι γνωρίζει καλά το προσωπικό ενδιαφέρον του Πρίγκιπα για την ανάπτυξη των ελληνομοναγασκικών σχέσεων, οι οποίες, όπως σημείωσε, εδράζονται τόσο σε γεωγραφικούς όσο και σε ιστορικούς δεσμούς με βαθιές ρίζες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ιστορική ερμηνεία της ονομασίας του Μονακό, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με μία ισχυρή εκδοχή, αυτή συνδέεται με Φωκαείς αποίκους από τη Φώκαια, οι οποίοι τον 6ο αιώνα π.Χ., ξεκινώντας από τη Μασσαλία, ίδρυσαν αποικία στην περιοχή. Όπως ανέφερε, η ονομασία «Μονακό» φέρεται να προέρχεται από τη λέξη «Ιωνικός», υποδηλώνοντας τις αρχαίες ελληνικές καταβολές της περιοχής.

Συνεχίζοντας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέδειξε τη Μεσόγειο ως έναν ακόμη ισχυρό δεσμό που ενώνει τις δύο χώρες, χαρακτηρίζοντάς την «δεσμό αιώνων». Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια θάλασσα που αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας και αγάπης για τον Αλβέρτος Β΄ του Μονακό, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Μονακό συμμερίζονται την ίδια ανησυχία για τις απειλές που δέχεται το θαλάσσιο οικοσύστημα, ιδίως λόγω της κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Όπως τόνισε, η προστασία της Μεσογείου αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική πολιτική των δύο χωρών, με κοινό στόχο τη διαφύλαξη ενός ιδιαίτερα ευάλωτου φυσικού πλούτου.

Παράλληλα, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και σε έναν ακόμη ξεχωριστό δεσμό που συνδέει τις δύο πλευρές, επισημαίνοντας την ιδιότητα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ως ενός από τα παλαιότερα μέλη της Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως σημείωσε, η σχέση αυτή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η χώρα γέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση του Πρίγκιπα με τον ελληνικό πολιτισμό και την παγκόσμια αθλητική κληρονομιά.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ισχυρή παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στο Μονακό, την οποία χαρακτήρισε ως μία σημαντική «γέφυρα» μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η κοινότητα αυτή μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και επενδύσεων, ιδίως σε τομείς όπως η ναυτιλία, η πράσινη ανάπτυξη και η τεχνολογία, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς Ελλάδας και Μονακό σε οικονομικό επίπεδο.

Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, οι προκλήσεις που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα δεν περιορίζονται στην κλιματική κρίση και τις περιβαλλοντικές απειλές που επηρεάζουν τη Μεσόγειο και τις θάλασσες συνολικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς και στη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας, η οποία, όπως τόνισε, οικοδομήθηκε και σταθεροποιήθηκε για περίπου οκτώ δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλαίσιο αυτό έχει πλέον τεθεί υπό αμφισβήτηση και έχει διασαλευθεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και αστάθειας.

Όπως υπογράμμισε, οι σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι πολεμικές συγκρούσεις που εκτυλίσσονται σε περιοχές όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή συνιστούν κρίσιμες προκλήσεις για τη διεθνή ασφάλεια, δοκιμάζοντας τις αντοχές του υφιστάμενου συστήματος και επηρεάζοντας την παγκόσμια σταθερότητα.

Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέδειξε ως βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων την προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών. Όπως τόνισε, ελπίδα και καθοριστικός παράγοντας για τη διευθέτηση των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος —και ιδιαίτερα η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου— αποτελεί η καλόπιστη συνεργασία των χωρών, στη βάση του Διεθνές Δίκαιο και του Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, καθώς και στις αποφάσεις του Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όπως σημείωσε, μόνο μέσω αυτής της προσέγγισης μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική εκτόνωση των κρίσεων και των εντάσεων που δοκιμάζουν την ανθρωπότητα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε περιοχές όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας, όχι μόνο για την αποκατάσταση της ειρήνης, αλλά και για τη διασφάλιση της σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την προσδοκία του ότι οι διμερείς επαφές που θα ακολουθήσουν θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Μονακό. Όπως ανέφερε, η παρουσία της υπουργού Εξωτερικών του Μονακό, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι συνομιλίες των αντιπροσωπειών να οδηγήσουν στη χάραξη μιας κοινής πορείας εν μέσω των σύνθετων διεθνών προκλήσεων. Μιας πορείας, όπως υπογράμμισε, που θα στοχεύει στην αναζήτηση λύσεων και διεξόδων απέναντι στις κρίσεις που δοκιμάζουν τη διεθνή κοινότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι το παράδειγμα των διμερών σχέσεων Ελλάδας–Μονακό, εφόσον υιοθετηθεί ευρύτερα, θα μπορούσε να συμβάλει σε έναν πιο σταθερό και ασφαλή κόσμο, προς όφελος της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Καταλήγοντας, καλωσόρισε εκ νέου τον Αλβέρτος Β΄ του Μονακό και την αντιπροσωπεία του, εκφράζοντας την προσδοκία ότι ο διάλογος και η συνεργασία των δύο πλευρών θα συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων.

Πρίγκιπας Αλβέρτος: «Πανάρχαιοι οι δεσμοί Ελλάδας και Μονακό»

Από την πλευρά του, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Κωνσταντίνο Τασούλα για την υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και εκ μέρους της αντιπροσωπείας του.

Όπως ανέφερε, η φιλοξενία που επεφύλαξε η ελληνική πλευρά ήταν ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Μονακό συνδέονται με δεσμούς που εκτείνονται σε βάθος αιώνων, κάνοντας λόγο για «πανάρχαιες σχέσεις», οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το σχετικά πρόσφατο πλαίσιο των επίσημων διπλωματικών επαφών, που ξεκίνησαν το 2008 με την ίδρυση προξενείου.

Παράλληλα, ανέδειξε ως κοινό σημείο αναφοράς των δύο χωρών τη Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι μοιράζονται τον ίδιο μεσογειακό πολιτισμό — έναν πολιτισμό, όπως είπε, που βασίζεται στην ειρήνη, την αλληλοβοήθεια και την επικοινωνία μεταξύ των λαών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της θάλασσας ως μέσου σύνδεσης, τονίζοντας ότι η Μεσόγειος λειτουργεί διαχρονικά ως δίαυλος επικοινωνίας, φέρνοντας πιο κοντά τους ανθρώπους και ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ των λαών.