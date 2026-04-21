Διπλωματικό θρίλερ στο Ισλαμαμπάντ: Πληροφορίες για άφιξη αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ένα έντονο παρασκήνιο εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στο Πακιστάν, με τις πληροφορίες για την έναρξη ενός κρίσιμου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Τετάρτη να προκαλούν σύγχυση.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya, οι προπαρασκευαστικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών έχουν ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα της χώρας Ισλαμαμπάντ, με το Πακιστάν να δηλώνει πως οι συνομιλίες προχωρούν θετικά και η συμμετοχή των δύο πλευρών έχει εγκριθεί.

Ωστόσο, η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές, τονίζοντας πως καμία αντιπροσωπεία της χώρας δεν έχει φτάσει στο Ισλαμαμπάντ.

Το διακύβευμα και οι «κόκκινες γραμμές»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα αποτρέψει περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και κλυδωνισμούς στα χρηματιστήρια, επιμένοντας ταυτόχρονα πως το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει τα μέσα για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Από την άλλη, η Τεχεράνη ευελπιστεί να αξιοποιήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ για να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποτρέψει την επανέναρξη του πολέμου και θα ελαφρύνει τις κυρώσεις, χωρίς όμως να εμποδίζει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Χθες το Reuters μετέδωσε πως, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας τον ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί αυτή τη στιγμή το κύριο εμπόδιο για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το πρακτορείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε στον Μουνίρ ότι «θα εξετάσει τη συμβουλή του».

Μια πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις συζητήσεις ανέφερε την Τρίτη, υπό καθεστώς ανωνυμίας: «Τα πράγματα προχωρούν και οι συνομιλίες βρίσκονται σε τροχιά για αύριο».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχει δυναμική για επανέναρξη των συνομιλιών την Τετάρτη, με τον Τραμπ να ενδέχεται να παραστεί αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον υπογραφεί συμφωνία.

Απειλές και δυσπιστία

Η διπλωματική προσπάθεια διεξάγεται σε ένα κλίμα ακραίας έντασης. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε τη Δευτέρα πως οι παραβιάσεις της εκεχειρίας -όπως ο ναυτικός αποκλεισμός- από την Ουάσινγκτον αποτελούν σημαντικό εμπόδιο.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τον Τραμπ για την αύξηση της πίεσης μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο Τραμπ έχει αυταπάτες αν επιδιώκει «να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε τραπέζι υποταγής», προσθέτοντας πως το Ιράν «απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών».

ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ‌افروزی مجدد را موجّه سازد.

مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمی‌پذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026



Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνεχίζοντας το μοτίβο των σκληρών προειδοποιήσεων, δήλωσε την Κυριακή πως οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε γέφυρα και εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη απορρίψει τους όρους του.

Προετοιμασίες στο Πακιστάν

Το Πακιστάν έχει αναπτύξει σχεδόν 20.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ταξιδέψει στο Πακιστάν την Τρίτη, ενώ η Wall Street Journal ανέφερε πως το Ιράν ενημέρωσε τους περιφερειακούς μεσολαβητές ότι θα στείλει αντιπροσωπεία την ίδια ημέρα.

Οι New York Times, με τη σειρά τους, μετέδωσαν χθες Δευτέρα πως αντιπροσωπεία του Ιράν αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη στο Ισλαμαμπάντ.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η κυβέρνησή του «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή της στις συνομιλίες, αλλά υπογράμμισε πως «δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση».