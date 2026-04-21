Αραγτσί: Μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών οι προκλήσεις κι η απειλητική ρητορική των ΗΠΑ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Abbas Araghchi
Αμπάς Αραγτσί (AP Photo/Vahid Salemi)

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διατύπωσε χθες Δευτέρα νέες επικρίσεις και κατηγορίες εναντίον των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείσει ρητώς τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.

«Οι προκλήσεις, η απειλητική ρητορική και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων, εγείρουν μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας», τόνισε ο κ. Αραγτσί τηλεφωνικά στον πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, τον Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωνε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην Τεχεράνη πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διεξαγάγει νέες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και ότι δεν έχει προγραμματιστεί επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Κυριακή, μερικά 24ωρα προτού λήξει η κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων, πως θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες. Μέλη της ετοιμάζονται να αναχωρήσουν «σύντομα», σύμφωνα με πηγή του Γερμανικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα ήταν άκαρπος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

