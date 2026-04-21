Νίκος Ανδρουλάκης από Λέσβο: «Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης, Λέσβος, Μυτιλήνη

Σύσκεψη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών της Λέσβου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και των ελλιπών κυβερνητικών μέτρων που εφαρμόζονται, είχε το μεσημέρι της Τρίτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης στο δημαρχείο Δυτικής Λέσβου.

«Η παραγωγή και η ανάπτυξη της οικονομίας της Λέσβου στηρίζονται στον πυλώνα της κτηνοτροφίας, από τον οποίο εξαρτώνται περίπου 3.000 οικογένειες. Το νησί έχει ετήσια παραγωγή άνω των 56 εκατ. κιλών αιγοπρόβειου γάλακτος» σημείωσε εισαγωγικά υπογραμμίζοντας ότι «η κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών, των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας, έχουν οδηγήσει στο σημείο να υφίσταται η Λέσβος μία τεράστια καταστροφή».

Ο κ. Ανδρουλάκης μάλιστα τόνισε ότι ενώ το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού ταλανίζει το νησί εδώ και εβδομάδες, δεν έχει δοθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ αποζημίωση.

Επιπλέον, κατέθεσε μια δέσμη παρεμβάσεων που έχει επεξεργαστεί ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ: «Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει:

  •  Οικονομική στήριξη των παραγωγών με πλήρεις και άμεσες αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων
  •  Ενίσχυση της βιοασφάλειας με τη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου στο νησί, που θα ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων
  • Ελεγχόμενη επανεκκίνηση της διακίνησης τυροκομικών προϊόντων υπό αυστηρούς όρους ιχνηλασιμότητας και ελέγχου, ώστε να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα χωρίς να αυξηθεί ο κίνδυνος διασποράς
  •  Εξέταση εφαρμογής στοχευμένων εμβολιασμών σε ζώνες επιτήρησης, λόγω δυσκολίας έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου
  • Οργανωμένη ανασύσταση της παραγωγής με προγράμματα αναπλήρωσης ζωικού κεφαλαίου, προστασία της τοπικής φυλής προβάτου Λέσβου και στήριξη της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας».

«Δυστυχώς, η κυβέρνηση απέτυχε. Ερχόμαστε σήμερα, ενώ το πρόβλημα έχει επεκταθεί πάρα πολύ, να προτείνουμε κάποια μέτρα για να σώσουμε ό,τι σώζεται και για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που πλήττονται» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε, τέλος, ότι η αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα προβλήματα της κτηνοτροφίας λόγω των ζωονόσων φάνηκε όχι μόνο στη Λέσβο αλλά και στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

