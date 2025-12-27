Αγρίνιο: Θύμα ξυλοδαρμού από κουκουλοφόρους έπεσε 17χρονος έξω από μαγαζί -Τον απείλησαν και με μαχαίρι

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και απειλής με μαχαίρι έπεσε την Παρασκευή (26/12), ένας 17χρονος, έξω από κατάστημα, στο χωριό Ματαράγκα, στο Αγρίνιο.

Όπως καταγγέλθηκε στις Αστυνομικές Αρχές που ερευνούν την υπόθεση ο ανήλικος δέχθηκε άγρια χτυπήματα με γροθιές, από παρέα τεσσάρων ατόμων που φορούσαν κουκούλες, ενώ φέρεται να τον απείλησαν και με μαχαίρι, σύμφωνα με το tempo24.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο ένας από τους δράστες έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για Αλβανό, ο οποίος αναζητείται να συλληφθεί από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού.