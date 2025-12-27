Αγρίνιο: Θύμα ξυλοδαρμού από κουκουλοφόρους έπεσε 17χρονος έξω από μαγαζί -Τον απείλησαν και με μαχαίρι

Σύνοψη από το

  • Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και απειλής με μαχαίρι έπεσε την Παρασκευή (26/12) ένας 17χρονος, έξω από κατάστημα στο Αγρίνιο.
  • Ο ανήλικος δέχθηκε άγρια χτυπήματα με γροθιές από παρέα τεσσάρων κουκουλοφόρων και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Αγρινίου.
  • Ένας από τους δράστες έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για Αλβανό, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές για σύλληψη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

peripoliko

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και απειλής με μαχαίρι έπεσε την Παρασκευή (26/12), ένας 17χρονος, έξω από κατάστημα, στο χωριό Ματαράγκα, στο Αγρίνιο.

Όπως καταγγέλθηκε στις Αστυνομικές Αρχές που ερευνούν την υπόθεση ο ανήλικος δέχθηκε άγρια χτυπήματα με γροθιές, από παρέα τεσσάρων ατόμων που φορούσαν κουκούλες, ενώ φέρεται να τον απείλησαν και με μαχαίρι, σύμφωνα με το tempo24.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο ένας από τους δράστες έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για Αλβανό, ο οποίος αναζητείται να συλληφθεί από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού.

17:11 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

