Συναγερμός για τη γρίπη Α: Μεγάλη έξαρση τις τελευταίες ημέρες – Αυξημένα τα παιδιατρικά περιστατικά

Ανησυχία προκαλεί η έντονη αύξηση περιστατικών το τελευταίο διάστημα στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με τη γρίπη Α (Η3Ν2-στέλεχος Κ) να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Όπως δήλωσε η παιδίατρος του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», Αρετή Μανιώτη, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews, πρόκειται για ένα στέλεχος με υψηλή μεταδοτικότητα και πιο βαριά κλινική εικόνα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

«Χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε βρέφη κάτω των 6 μηνών, εγκύους, ανοσοκατεσταλμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως άσθμα και παχυσαρκία» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παράλληλα καταγράφονται περιστατικά και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως Covid-19, αλλά και κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

Ο ρόλος του αντιγριπικού εμβολίου

Αναφερόμενη στον ρόλο του αντιγριπικού εμβολίου, η κ. Μανιώτη τόνισε ότι αυτό ανανεώνεται κάθε χρόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με βάση τα στελέχη που προβλέπεται να επικρατήσουν.

«Το αντιγριπικό εμβόλιο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό και μετά από 10 – 15 ημέρες παράγονται αντισώματα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν κοινά πρωτεϊνικά στοιχεία ακόμη και μεταλλαγμένων στελεχών. Αυτό ονομάζεται διασταυρούμενη ανοσία», εξήγησε.

Όπως υπογράμμισε, ακόμη και αν κάποιος νοσήσει, η εξέλιξη της νόσου είναι συνήθως πιο ήπια, ενώ περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών. Υπενθύμισε, επίσης, ότι ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς η προστασία εξασθενεί μέσα σε διάστημα 6 έως 12 μηνών.

Η παιδίατρος σημείωσε ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός συνιστάται από την ηλικία των 6 μηνών και πάνω, ενώ για τα μικρότερα βρέφη επισήμανε τη σημασία της προστασίας μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος. «Όσοι έχουν στο σπίτι βρέφος κάτω των 6 μηνών, εμβολιάζονται όλοι γύρω του για να το προστατεύσουμε. Αυτό το λέμε cocooning ανοσίας», τόνισε.

Τζανάκης: Θα δούμε την περιβόητη γρίπη Κ – Πώς θα προστατευτούμε

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και αντιπρόεδρος της πνευμονολογικής εταιρείας μίλησε στον ΑΝΤ1 για την έξαρση των ιώσεων και της γρίπης, ενώ επεσήμανε πώς θα προστατευτούμε, επαναφέροντας τη σύσταση για μάσκες και αποφυγή συγχρωτισμού ώστε να αποφευχθεί η μεταδοτικότητα. Τόνισε πως χρειάζεται να μην βρεθούμε σε χώρο με πολλά άτομα, όταν είμαστε άρρωστοι, ενώ για τον εμβολιασμό, εξέφρασε την ανησυχία του πως υπάρχει μία εμβολιαστική κούραση στον πληθυσμό.