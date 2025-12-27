«Ο θρύλος ξυπνά»: Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ξανά στα ρινγκ δέκα χρόνια μετά – Το βίντεο της ανακοίνωσής του

Σύνοψη από το

  • Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε την επιστροφή του στα ρινγκ, σχεδόν μετά δέκα χρόνια απουσίας, με τη φράση «ο θρύλος ξυπνά».
  • Ο 45χρονος «Iron Mike», που θεωρείται ο απόλυτος θρύλος της ελληνικής μαχητικής σκηνής, γνωστοποίησε την πρόθεσή του για επιστροφή μέσω βίντεο με τη λεζάντα «Comeback» και το μυστηριώδες «…μείνετε συντονισμένοι…».
  • Ο «Iron Mike» είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στο kickboxing το 2015 στο ΣΕΦ, ενώ το 2019 δοκίμασε τη δύναμή του στην πυγμαχία στη Γερμανία, προσθέτοντας ακόμα μια νίκη στο βιογραφικό του.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Με τη φράση, «ο θρύλος ξυπνά», ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε την επιστροφή του στα ρινγκ, σχεδόν μετά δέκα χρόνια απουσίας.

Ο 45χρονος πλέον Μάικ Ζαμπίδης, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ο απόλυτος θρύλος (GOAT) της ελληνικής μαχητικής σκηνής, ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Comeback», γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να επιστρέψει στην ενεργό δράση, ενώ στο τέλος πρόσθεσε ένα μυστηριώδες «…μείνετε συντονισμένοι…».

Υπενθυμίζεται ότι ο Iron Mike είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στο kickboxing το 2015 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Στιβ Μόξον από την Αυστραλία, με το κοινό να τον αποθεώνει. Αργότερα, το 2019, δοκίμασε τη δύναμή του στην πυγμαχία στη Γερμανία, με ακόμα μια νίκη να προστίθεται στο βιογραφικό του.

02:58 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

