Ολυμπιακός – Μπαρτζώκας: «Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους, ο Ντόρσεϊ είναι μεγάλο πλεονέκτημα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της νίκης του Ολυμπιακού σε βάρος της Βίρτους, καθώς και στην εξαιρετική σεζόν που διανύει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Είχα μία άποψη για τη φετινή ποιότητα της Βίρτους από το σκάουτινγκ πριν το παιχνίδι. Την ένταση και τις αθλητικές δυνατότητες που έχουν και τους ορθούς ρόλους που όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν.

Όμως η άποψη που έχω μετά το παιχνίδι είναι ακόμα καλύτερη. Είναι πολύ καλή ομάδα. Το πώς επέστρεψαν από τη διαφορά 20 πόντων που είχαμε δείχνει τον χαρακτήρα τους. Φυσικά πέτυχαν 10-15 πόντους από δύσκολα καλάθια στη λήξη του χρόνου.

Όμως στο τέλος καταφέραμε να κερδίσουμε, οπότε συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φίλους μας, που μας στηρίζουν παντού. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και σημαντική νίκη για εμάς».

Για τη σταθερότητα του Ντόρσεϊ: «Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς. Το να έχουμε έναν επιπλέον παίκτη που αποτελεί απειλή για το αντίπαλο καλάθι. Μπορεί να σκοράρει σε δύσκολα παιχνίδια ακόμα και πάνω από 20. Όμως πλέον δείχνει και πως θέλει να παίξει περισσότερο με τους συμπαίκτες του. Κάποιες φορές διαβάζει σωστά το παιχνίδι και δίνει τη σωστή πάσα στον σωστό παίκτη.

Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, όμως όπως βλέπετε έχουμε το ταλέντο, έχουμε την ομάδα. Απλώς μας χρειάζεται δουλέψουμε μαζί, γιατί ακόμα περιμένουμε τον Γουόρντ και τον Μακκίσικ και πιστεύουμε στο ρόστερ μας.

Όταν ο Μόρις είναι έτοιμος να παίξει με τη φιλοσοφία μας, πιστεύουμε πως θα είμαστε επικίνδυνοι για κάθε άλλη ομάδα. Οπότε ο Τάιλερ είναι ένας από τους παίκτες. Έχει ανέβει πολύ φέτος και παίζει πολύ καλά».