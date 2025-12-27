Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σήμερα νότια της Κρήτης – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε λιμάνια

  • Συνολικά 209 αλλοδαποί διασώθηκαν σήμερα σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης.
  • Στην περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, 31 αλλοδαποί διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο και 47 από σκάφος της FRONTEX, μεταφερόμενοι σε ασφάλεια στα τοπικά λιμάνια.
  • Επιπλέον, 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος διασώθηκαν από πλωτά του Λιμενικού Σώματος νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σήμερα νότια της Κρήτης – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε λιμάνια

Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διασώθηκαν συνολικά 209 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους και αλιευτικό σκάφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, απογευματινές ώρες σήμερα, 31 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου, σε απόσταση 41,8 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγη ώρα νωρίτερα, προηγήθηκε άλλη επιχείρηση, κατά την οποία 47 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX, σε θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Τέλος, τις πρωινές ώρες σήμερα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, από δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Γαύδου.

18:16 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

