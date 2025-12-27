Τι οδήγησε στην τραγωδία στα Βαρδούσια: «Φαίνεται πως οι τέσσερις ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν» – Το έντονο ανάγλυφο της περιοχής

Σήμερα (27/12) το απόγευμα γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στα Βαρδούσια της Φωκίδας, αφού με την συνδρομή ελικοπτέρου ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους, όταν χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο περίπου 2.300 μέτρων.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η επιχείρηση ανάσυρσης και αερομεταφοράς ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι σοροί μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το χρονικό

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025 από φίλο των θυμάτων, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά την τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες έρευνας-διάσωσης της ΕΜΑΚ, εθελοντικές οργανώσεις και ελικόπτερο, με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ για να τους εντοπίσουν χωρίς τις αισθήσεις τους σκεπασμένους από το χιόνι το βράδυ της Παρασκευής

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία είχε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν. Ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης ήταν και ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, γνωστός για τις μεγάλες διαδρομές αντοχής, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός μέσα σε 16 ημέρες. Στα θύματα συγκαταλέγεται επίσης ο Κωνσταντίνος Πατίκας, με έντονη αγάπη για τα extreme sports και σημαντική εμπειρία στην ορειβασία. Η τέταρτη της ομάδας ήταν η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τα Τρίκαλα, της οποίας η συμμετοχή έγινε γνωστή εκ των υστέρων, καθώς αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις ορειβάτες.

Δύο από αυτούς, είχαν στενή σχέση με την Κρήτη. Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Κολοτούρος και η Θεοδώρα Καπλάνη συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης, ενώ ήταν μέλη σε ορειβατικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους του νησιού, όπου είχαν ζήσει αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο 55χρονος Θανάσης, καταγόμενος από τα Λεχαινά, είχε ζήσει για πολλά χρόνια στη Σητεία, όπου δημιούργησε οικογένεια και συμμετείχε ενεργά σε ορειβατικούς συλλόγους, ενώ η 32χρονη Δώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα, είχε επίσης ζήσει πολλά χρόνια στην Κρήτη και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στην περιοχή, κερδίζοντας την εκτίμηση των συναδέλφων και συνορειβατών της.

Τα μέλη του Ημιμαραθώνιου Κρήτης με ανάρτηση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη.

Η ανακοίνωση του Ημιμαραθώνιου Κρήτης

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τους τέσσερις ορειβάτες που έχασαν την ζωή τους στα Βαρδουσια όρη. Ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, από τα Λεχαινά Ηλείας, και η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τη Φωτάδα Τρικάλων, συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης.

​

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ορειβάτες βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, λίγο πριν από την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια όρη, την ημέρα των Χριστουγέννων. Το σημείο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο, με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές, ενώ έμπειροι ορειβάτες επισημαίνουν ότι σε συνθήκες φρέσκου και ασταθούς χιονιού, ακόμη και ένας μικρός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει χιονοστιβάδα μεγάλης έκτασης.

​

Οι τέσσερις, (μαζί με τον Γιώργο Δόμαλη, επικεφαλής της ομάδας με σπίτι στην περιοχή, και τον Κωνσταντίνο Πατίκα) , βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν αγκαλιασμένοι, δείχνοντας ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Νωρίτερα, οι διασώστες είχαν εντοπίσει ίχνη που χάνονταν απότομα, ενισχύοντας το σενάριο της χιονοστιβάδας.

​

Συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους. Η δρομική μας οικογένεια είναι δίπλα σας».

Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου αποχαιρετούν και εκείνοι τον Θανάση και τη Δώρα:

«Το δικό μου βουρκωμένο αντίο στα φιλαράκια μου, το Θανάση και τη Δώρα, που πέταξαν στα ουράνια, ντυμένοι στα λευκά… Διάλεξαν μια από τις πιο αυθεντικές χειμερινές αναβάσεις για να μας αποχαιρετίσουν, και να μας υπενθυμίσουν ότι, όσο σκληρό και να είναι για αυτούς που μένουν, ό,τι μας χαρίζει το βουνό, είναι η ζωή μας η ίδια, και ίσως μια μέρα μας την πάρει αιφνίδια. Καλό ταξίδι! Μόνο γέλια και χαρές έχω να θυμάμαι μ’ εσάς, επιτρέψτε μου τώρα τα λίγα δάκρυα του αποχωρισμού…».

Σε ανάρτησή του ο Γιάννης Δασκαλάκης, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας (ΦΟΡΣΣ) σημειώνει:

«Τα βουνά δεν συγχωρούν την αμέλεια.

Ο τραγικός χαμός των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια, ανάμεσά τους και ο Θανάσης Κολοτούρος, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας (ΦΟΡΣΣ), μας γεμίζει θλίψη αλλά και προβληματισμό.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, το χειμερινό περιβάλλον, ο πάγος, το χιόνι και η μειωμένη ορατότητα μετατρέπουν το βουνό σε έναν χώρο όπου το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Κι όμως, πολλές φορές αγνοούμε βασικούς κανόνες: σωστός σχεδιασμός, ενημέρωση για τον καιρό, κατάλληλος εξοπλισμός, εμπειρία ανάλογη της διαδρομής και –πάνω απ’ όλα– η απόφαση να γυρίσουμε πίσω όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Η απώλεια αυτή ας γίνει υπενθύμιση σε όλους μας ότι ο σεβασμός στη φύση και στους κανόνες ασφάλειας δεν είναι υπερβολή, αλλά προϋπόθεση ζωής.

Καλό ταξίδι Θανάση. Συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους που τους αγάπησαν».

Τι οδήγησε στην τραγωδία

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς τους, μίλησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων για ανάβαση στην περιοχή του Κόρακα, στην κορυφογραμμή των Βαρδουσίων ορέων.

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», σημείωσε ο κ. Τσίγκας.

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».