Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά με ελικόπτερο των σορών των 4 ορειβατών – Δείτε βίντεο

Τέσσερις έμπειροι ορειβάτες, που επί χρόνια μοιράζονταν την αγάπη τους για το βουνό και τη φύση ήταν και οι πρωταγωνιστές σε μια από τις μεγαλύτερες ορειβατικές τραγωδίες. Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι στα Βαρδούσια Όρη, καταπλακωμένοι από τεράστιο όγκο χιονιού, σε δύσβατο σημείο της Φωκίδας.

H πολύωρη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών με ελικόπτερο ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο εντάχθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί είναι εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο γήπεδο της Ιτέας και από εκεί με ασθενοφόρα στην Άμφισσα και την Αθήνα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν κάτω από χιονοστιβάδα λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κάτι που επιβεβαιώνει το σενάριο που πίστευαν από την αρχή των ερευνών οι διασώστες. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το lamianow, φαίνεται πως οι τέσσερίς τους ανέβηκαν σε υψόμετρο 2.200–2.300 μέτρων, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι χιονοστιβάδα τους παρέσυρε σε χαμηλότερο σημείο, όπου και καταπλακώθηκαν.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη θέση “Κίρρα” Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025».

Ποιοι ήταν οι αγνοούμενοι

Ανάμεσα στους νεκρούς ο Θ.Κ. 55 ετών, ένας άνδρας από τα Λεχαινά Ηλείας, με σημαντική εμπειρία σε ορειβατικές αναβάσεις, όπως μεταδίδει το Star.



Νεκρός είναι επίσης ο 34χρονος Γ.Δ., ένας επιχειρηματίας δραστήριος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, που είχε ιδρύσει δική του εταιρία.

Ο τρίτος άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο είναι ο Κ.Π., εργαζόμενος σε εταιρεία προγραμματιστών, γνωστός για το ενδιαφέρον του στα extreme sports και δημοφιλής σε κοινότητες μέσα από το κανάλι του στο YouTube.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της αποφάσισε να ακολουθήσει τους υπόλοιπους την τελευταία στιγμή

Η 31χρονη Β.Κ., δασκάλα από χωριό του δήμου Τρικάλων, ήταν το τέταρτο άτομο που συμμετείχε μαζί με την παρέα στην εξόρμηση και δυστυχώς είναι κι εκείνη νεκρή.

Nέες πληροφορίες που μεταδίδει το trikalaopinion σχετικά με την 31χρονη δασκάλα από τη Φωτάδα Τρικάλων, αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα αρχικά δεν σκόπευε να ακολουθήσει τους τρεις άνδρες στην ανάβαση στα Βαρδούσια. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή αποφάσισε να συμμετάσχει, προκειμένου να είναι μαζί με τον σύντροφό της — μια απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία.

Όπως αναφέρουν διασώστες που κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο της τραγωδίας, το ζευγάρι εντοπίστηκε αγκαλιασμένο κάτω από το χιόνι, μια εικόνα που αποτυπώνει το ανθρώπινο δράμα πίσω από τους αριθμούς και έχει συγκλονίσει ακόμη και τους πλέον έμπειρους συμμετέχοντες στην επιχείρηση.

Οι τέσσερις φίλοι φαίνεται να σημείωσαν το τελευταίο τους στίγμα ενώ κινούνταν εκτός σηματοδοτημένου μονοπατιού, όπου τα έντονα χιόνια και η γεωμορφολογία του εδάφους πολλαπλασίασαν τον κίνδυνο από την πτώση χιονοστιβάδας.

Όπως έγινε γνωστό, μαζί τους ήταν να πάει κι ένα πέμπτο άτομο, το οποίο αποφάσισε να μην συμμετέχει τελευταία στιγμή.

Τα ίχνη τους χάθηκαν απότομα

Όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν θαμμένους κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, ένα στοιχείο που από την αρχή ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός άλλαξε εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών.

Σημειώνεται ότι ένας από τους ορειβάτες γνώριζε πολύ καλά τη διαδρομή, καθώς τα τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε τακτικά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου για την ανάσυρση τους

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κ. Μαστροκωστόπουλος, στην ΕΡΤ, από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου αν ο καιρός είναι καλός, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο. «Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε. Το ελικόπτερο όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κατέφθασε πριν από λίγο.

Καθοριστικό βοήθεια προσφέρει επίσης ομάδα έμπειρων ορειβατών «που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε.

Οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της τραγωδίας ήταν καλές, με ηλιοφάνεια, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη δημιουργία της χιονοστιβάδας, οδηγώντας στο μοιραίο αποτέλεσμα, τόνισε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.