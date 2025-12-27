Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά με ελικόπτερο των σορών των 4 ορειβατών – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Τέσσερις έμπειροι ορειβάτες βρέθηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη, καταπλακωμένοι από χιονοστιβάδα σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο.
  • Η πολύωρη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, λόγω του δύσβατου της περιοχής.
  • Ανάμεσα στα θύματα ήταν τρεις άνδρες και μία γυναίκα, η 31χρονη δασκάλα Β.Κ. που ακολούθησε την παρέα την τελευταία στιγμή, με το ζευγάρι να εντοπίζεται αγκαλιασμένο κάτω από το χιόνι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά με ελικόπτερο των σορών των 4 ορειβατών – Δείτε βίντεο

Τέσσερις έμπειροι ορειβάτες, που επί χρόνια μοιράζονταν την αγάπη τους για το βουνό και τη φύση ήταν και οι πρωταγωνιστές σε μια από τις μεγαλύτερες ορειβατικές τραγωδίες. Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι στα Βαρδούσια Όρη, καταπλακωμένοι από τεράστιο όγκο χιονιού, σε δύσβατο σημείο της Φωκίδας.

H πολύωρη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών με ελικόπτερο ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο εντάχθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί είναι εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο γήπεδο της Ιτέας και από εκεί με ασθενοφόρα στην Άμφισσα και την Αθήνα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν κάτω από χιονοστιβάδα λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κάτι που επιβεβαιώνει το σενάριο που πίστευαν από την αρχή των ερευνών οι διασώστες. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το lamianow, φαίνεται πως οι τέσσερίς τους ανέβηκαν σε υψόμετρο 2.200–2.300 μέτρων, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι χιονοστιβάδα τους παρέσυρε σε χαμηλότερο σημείο, όπου και καταπλακώθηκαν.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη θέση “Κίρρα” Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025».

Ποιοι ήταν οι αγνοούμενοι

Ανάμεσα στους νεκρούς ο Θ.Κ. 55 ετών, ένας άνδρας από τα Λεχαινά Ηλείας, με σημαντική εμπειρία σε ορειβατικές αναβάσεις, όπως μεταδίδει το Star.


Νεκρός είναι επίσης ο 34χρονος Γ.Δ., ένας επιχειρηματίας δραστήριος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, που είχε ιδρύσει δική του εταιρία.

Ο τρίτος άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο είναι ο Κ.Π., εργαζόμενος σε εταιρεία προγραμματιστών, γνωστός για το ενδιαφέρον του στα extreme sports και δημοφιλής σε κοινότητες μέσα από το κανάλι του στο YouTube.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της αποφάσισε να ακολουθήσει τους υπόλοιπους την τελευταία στιγμή

Η 31χρονη Β.Κ., δασκάλα από χωριό του δήμου Τρικάλων, ήταν το τέταρτο άτομο που συμμετείχε μαζί με την παρέα στην εξόρμηση και δυστυχώς είναι κι εκείνη νεκρή.

Nέες πληροφορίες που μεταδίδει το trikalaopinion σχετικά με την 31χρονη δασκάλα από τη Φωτάδα Τρικάλων, αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα αρχικά δεν σκόπευε να ακολουθήσει τους τρεις άνδρες στην ανάβαση στα Βαρδούσια. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή αποφάσισε να συμμετάσχει, προκειμένου να είναι μαζί με τον σύντροφό της — μια απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία.

Όπως αναφέρουν διασώστες που κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο της τραγωδίας, το ζευγάρι εντοπίστηκε αγκαλιασμένο κάτω από το χιόνι, μια εικόνα που αποτυπώνει το ανθρώπινο δράμα πίσω από τους αριθμούς και έχει συγκλονίσει ακόμη και τους πλέον έμπειρους συμμετέχοντες στην επιχείρηση.

Οι τέσσερις φίλοι φαίνεται να σημείωσαν το τελευταίο τους στίγμα ενώ κινούνταν εκτός σηματοδοτημένου μονοπατιού, όπου τα έντονα χιόνια και η γεωμορφολογία του εδάφους πολλαπλασίασαν τον κίνδυνο από την πτώση χιονοστιβάδας.

Όπως έγινε γνωστό, μαζί τους ήταν να πάει κι ένα πέμπτο άτομο, το οποίο αποφάσισε να μην συμμετέχει τελευταία στιγμή.

Τα ίχνη τους χάθηκαν απότομα

Όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν θαμμένους κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, ένα στοιχείο που από την αρχή ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός άλλαξε εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών.

Σημειώνεται ότι ένας από τους ορειβάτες γνώριζε πολύ καλά τη διαδρομή, καθώς τα τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε τακτικά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Βαρδούσια Όρη, ορειβάτες, Φωκίδα, νεκροί, χιονοστιβάδα

Ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου για την ανάσυρση τους

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κ. Μαστροκωστόπουλος, στην ΕΡΤ, από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου αν ο καιρός είναι καλός, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο.  «Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε. Το ελικόπτερο όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κατέφθασε πριν από λίγο.

Καθοριστικό βοήθεια προσφέρει επίσης ομάδα έμπειρων ορειβατών «που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε.

Οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της τραγωδίας ήταν καλές, με ηλιοφάνεια, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη δημιουργία της χιονοστιβάδας, οδηγώντας στο μοιραίο αποτέλεσμα, τόνισε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.

Βαρδούσια Όρη, ορειβάτες, Φωκίδα, νεκροί, χιονοστιβάδα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας στους τέσσερις άνδρες είναι εθισμένος στο πορνό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να σταματήσει – Τι προκαλεί αυτό στις σχέσε...

Γιατί το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο τα Χριστούγεννα – 6 συμβουλές για νεανικό και σφριγηλό δέρμα

ΙΝΚΑ: Άπιαστο όνειρο το γιορτινό τραπέζι για τους περισσότερους- Τι αναφέρει για τον τιμοκατάλογο των ρεβεγιόν σε δημοφιλή ...

Alpha Bank: Τι λένε οι αναλυτές για την ελληνική οικονομία το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:16 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Βίντεο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Το σενάριο που εξετάζεται

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες (26/12) το βράδυ στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρ...
17:11 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο απορριμματοφόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπάλληλος καθαριότητας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (27/12) λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στην Πάτρα, όπου ένα αυτο...
16:31 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Βαρδούσια: Ολοκληρώθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των ορειβατών – Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Ιτέα

Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν την ζ...
15:57 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη εκπροσώπων αγροτών από 18 μπλόκα – Ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση, οι προϋποθέσεις

Στην Επανομή Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν σήμερα (27/12) εκπρόσωποι από 18 μπλόκα αγροτών από όλη...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα