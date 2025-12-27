Επιστρέφει εκτάκτως το «Φως στο Τούνελ» – Το συγκλονιστικό τρέιλερ

Σύνοψη από το

  • Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως την ερχόμενη Τρίτη (30/12) στις 23:10. Η εκπομπή θα παρουσιάσει το χρονικό της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι από τον γιο της.
  • Η Ελένη Παπαδοπούλου είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022. Τη δολοφονία της εξιχνίασαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών.
  • Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον γιο της, ο οποίος για 4 χρόνια προσπαθούσε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αγγελική Νικολούλη

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως μέσα στις γιορτές, την ερχόμενη Τρίτη (30/12) στις 23:10 για να παρουσιάσει το χρονικό της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι από τον γιο της, με αποκαλύψεις που θα προκαλέσουν σοκ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Παπαδοπούλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 και τη δολοφονία της εξιχνίασαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον γιο της, που για 4 χρόνια, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα.

