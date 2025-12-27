Επιστρέφει εκτάκτως το «Φως στο Τούνελ» – Το συγκλονιστικό τρέιλερ

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως μέσα στις γιορτές, την ερχόμενη Τρίτη (30/12) στις 23:10 για να παρουσιάσει το χρονικό της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι από τον γιο της, με αποκαλύψεις που θα προκαλέσουν σοκ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Παπαδοπούλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 και τη δολοφονία της εξιχνίασαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον γιο της, που για 4 χρόνια, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα.