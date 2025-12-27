Ταϊβάν: Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες – Δείτε βίντεο

Σεισμός 7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα περίπου 32 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:05, τοπική ώρα (17:05 ώρα Ελλάδας). Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες, ούτε μεγάλης έκτασης ζημιές. Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

Από τη δόνηση σείσθηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

A 6.6-magnitude earthquake struck the waters off Yilan County, #Taiwan, at 11:05 pm on December 28, with a focal depth of 60 kilometers. #earthquake pic.twitter.com/IcCZTepQcm — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 27, 2025

#ÚLTIMAHORA TERREMOTO DE MAGNITUD 6.7 SACUDE TAIWÁN#Sismo de magnitud 6.7 sacudió #Taiwán informó la agencia meteorológica de la isla, sin reportes inmediatos de víctimas ni de daños. El #terremoto fue una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de #Yilan. pic.twitter.com/m9kW7j1lUR — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) December 27, 2025

Footage of the moment the earthquake struck in Taiwan. https://t.co/Wca2adgDpr pic.twitter.com/GqLMdevT0i — OSINT Spectator (@osint1117) December 27, 2025

Η εταιρεία TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ένας μικρός αριθμός εγκαταστάσεών της στο επιστημονικό πάρκο Σιντσού, όπου βρίσκεται η έδρα της, εκκενώθηκε λόγω του σεισμού, με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο σεισμός σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά από έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.