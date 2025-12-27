Ταϊβάν: Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα περίπου 32 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν. Κτίρια σείσθηκαν στην πρωτεύουσα Ταϊπέι.
  • Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες, ούτε μεγάλης έκτασης ζημιές, ενώ δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι. Η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών, εκκένωσε ορισμένες εγκαταστάσεις της.
  • Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς. Ο σημερινός σεισμός σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά από έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ταϊβάν: Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες – Δείτε βίντεο

Σεισμός 7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα περίπου 32 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:05, τοπική ώρα (17:05 ώρα Ελλάδας). Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες, ούτε μεγάλης έκτασης ζημιές. Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

Από τη δόνηση σείσθηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

Η εταιρεία TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ένας μικρός αριθμός εγκαταστάσεών της στο επιστημονικό πάρκο Σιντσού, όπου βρίσκεται η έδρα της, εκκενώθηκε λόγω του σεισμού, με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο σεισμός σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά από έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο εύκολα αναγνωρίζετε ένα πρόσωπο; Κάντε το τεστ του Πανεπιστημίου του Greenwich και μάθετε αν είστε «super recogniser»

Θεαματική μείωση της αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ- Κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει και τι θα ισχύσει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Η Realnews στο www.pressreader.com

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:15 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μητέρα και τα 6χρονα δίδυμα παιδιά της βρέθηκαν νεκροί σε έπαυλη – Η ανατριχιαστική ανακάλυψη λίγες μέρες μετά

Τα προσωπικά αντικείμενα μιας μητέρας από το Άρκανσο στις ΗΠΑ και των εξάχρονων διδύμων της βρ...
14:37 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Καθ΄ οδόν προς τις ΗΠΑ για τη συνάντηση με τον Τραμπ – Ελπίζει να βρεθεί συμβιβασμός για ένα νέο ειρηνευτικό πλαίσιο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ...
14:03 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ινδονησία: Βυθίστηκε σκάφος με 11 επιβαίνοντες – Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία

Μια τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία αγνοείται έπειτα από την βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβ...
12:28 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Η Ρωσία μας επιτέθηκε με 500 drones και 40 πυραύλους – «Δεν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο»

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα