Γουατεμάλα: Λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι – Τουλάχιστον 15 νεκροί και 19 τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν μετά την πτώση ενός λεωφορείου σε φαράγγι στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στη δυτική Γουατεμάλα, ανακοίνωσαν οι αρχές.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε στο διαμέρισμα Σολόλα, μια περιοχή γνωστή για την πυκνή ομίχλη που επικρατεί και μειώνει την ορατότητα για τους οδηγούς.
  • Μεταξύ των 15 νεκρών είναι 11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο, ενώ οι 19 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Εικόνες δείχνουν το κατεστραμμένο λεωφορείο μέσα στο φαράγγι με τους πυροσβέστες να αγωνίζονται για τη διάσωση των θυμάτων.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γουατεμάλα δυστύχημα λεωφορείο
Πηγή: AFP

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν μετά την πτώση ενός λεωφορείου σε φαράγγι στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στη δυτική Γουατεμάλα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το φρικτό δυστύχημα–11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάντο, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής, προσθέτοντας ότι περίπου 19 τραυματίες μετεφέρθηκαν σε γειτονικά νοσοκομεία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο διαμέρισμα Σολόλα -μεταξύ των 172ου και 174ου χιλιομέτρων-μια περιοχή γνωστή για την πυκνή ομίχλη που επικρατεί η οποία μειώνει την ορατότητα για τους οδηγούς.

Εικόνες που ανήρτησε η πυροσβεστική υπηρεσία νωρίς σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κατεστραμμένο λεωφορείο μέσα στο φαράγγι με τους πυροσβέστες να αγωνίζονται να διασώσουν τα θύματα.

