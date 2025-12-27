Μητέρα και τα 6χρονα δίδυμα παιδιά της βρέθηκαν νεκροί σε έπαυλη – Η ανατριχιαστική ανακάλυψη λίγες μέρες μετά

Τα προσωπικά αντικείμενα μιας μητέρας από το Άρκανσο στις ΗΠΑ και των εξάχρονων διδύμων της βρέθηκαν σε έναν κάδο απορριμμάτων, λίγες ημέρες αφότου και οι τρεις βρέθηκαν νεκροί μέσα στην οικογενειακή τους έπαυλη νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Συγκεκριμένα, η ανατριχιαστική αυτή εξέλιξη έρχεται μετά τον εντοπισμό της Τσάριτι Μπίλις, 40 ετών, και των δύο μικρών παιδιών της νεκρών από πυροβολισμούς στο σπίτι της οικογένειας, αξίας 760.000 δολαρίων στην περιοχή Μπονανζά, στις 3 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου της πρόνοιας, εν μέσω μιας δικαστικής διαμάχης για την έκδοση διαζυγίου με τον εν διαστάσει και βίαιο σύζυγό της, γιατρό στο επάγγελμα.

Τρεις ημέρες μετά τις άγριες δολοφονίες, ένα άτομο που έψαχνε σε κάδους απορριμμάτων ανακάλυψε μια μεγάλη μαύρη σακούλα σκουπιδιών στο Φορτ Σμιθ, περίπου 10 μίλια από το σπίτι, η οποία περιείχε ένα χαραγμένο χρυσό κολιέ με τα ονόματα του γιου και της κόρης της Μπίλις, κορνιζαρισμένες οικογενειακές φωτογραφίες, καθώς και παιδικές ζωγραφιές και σχολικές εργασίες, σύμφωνα με το KNWA. Μέσα στη σακούλα υπήρχαν επίσης διάφορα έγγραφα με το όνομα και τη διεύθυνση της δολοφονημένης μητέρας, καθώς και αυτό που έμοιαζε με θρησκευτικό πίνακα, ανέφερε το ίδιο μέσο.

Η γυναίκα που ανακάλυψε τυχαία το μακάβριο εύρημα είπε ότι ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία όταν συνειδητοποίησε ότι τα πολύτιμα αναμνηστικά ανήκαν στα δολοφονημένα μέλη της οικογένειας.

Στη συνέχεια παρέδωσε τα αντικείμενα στις αρχές και οδήγησε τους ντετέκτιβ στον κάδο — που βρισκόταν σε έναν παράδρομο κοντά σε συγκρότημα διαμερισμάτων — πριν συναντηθεί με τον μεγαλύτερο γιο της Μπίλις, Τζον Πάουελ, και τον δικηγόρο του για να τους περιγράψει όσα συνέβησαν, σύμφωνα με τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Ωστόσο, ο Πάουελ φέρεται να αιφνιδιάστηκε αργότερα, όταν ενημέρωσε έναν ερευνητή που χειριζόταν την υπόθεση ανθρωποκτονίας για την ανακάλυψη και εκείνος φέρεται να τον ρώτησε: «Πώς το μάθατε;». Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ούτε έχει αποκαλύψει πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους στην υπόθεση.

Τα πτώματα βρέθηκαν την επόμενη ημέρα μετά την εμφάνιση της Μπίλις σε ακροαματική διαδικασία για το διαζύγιο στο Δικαστήριο της Κομητείας Σεμπάστιαν, που αποφάσισε κοινή επιμέλεια των παιδιών με το 56χρονο πρώην σύζυγό της, Ράνταλ, είχε απονεμηθεί κοινή επιμέλεια των παιδιών.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2015, χώρισε τον Μάρτιο, αφού ο γνωστός γιατρός επιχείρησε να στραγγαλίσει τη σύζυγό του στο σπίτι τους και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος δήλωσε ένοχος για την κατηγορία, καταδικάστηκε σε ποινή ενός έτους με αναστολή και διατάχθηκε να καταβάλει πάνω από 1.500 δολάρια σε δικαστικά έξοδα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Μπίλις ζητούσε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών στο πλαίσιο του διαζυγίου. Την ημέρα που εκείνη και τα δίδυμα παιδιά της βρέθηκαν νεκροί, ο δικηγόρος του Ράνταλ κατέθεσε αίτημα απόσυρσης της υπόθεσης διαζυγίου, καθώς «η ενάγουσα απεβίωσε», σύμφωνα με διαδικτυακά δικαστικά αρχεία που επικαλείται το 5News.

Η Μπίλις φοβόταν τόσο πολύ ότι ο σύζυγός της θα έκανε κακό σε εκείνη και τα παιδιά, ώστε νωρίτερα φέτος ζήτησε βοήθεια από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Πολιτείας του Άρκανσο, Τέρι Ράις, για να λάβει προστασία, όπως δήλωσε ο ίδιος στο μέσο.

Ο Ράις ανέφερε ότι έφερε τη Μπίλις σε επαφή με διάφορες διαθέσιμες δομές της Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Παιδιών της Πολιτειακής Αστυνομίας του Άρκανσο . Ωστόσο, ο δικηγόρος του Ράνταλ είχε δηλώσει νωρίτερα στη New York Post ότι ο πελάτης του είναι αθώος.

«Ο κ. Μπίλις δεν ευθύνεται για τον θάνατο της κας Μπίλις ούτε για τους θανάτους των παιδιών του», δήλωσε ο δικηγόρος του, Μάικλ Ντ. Πιρς, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Ο κ. Μπίλις συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και στηρίζει την έρευνα του γραφείου του σερίφη της Κομητείας Σεμπάστιαν. Ελπίζουμε ότι το γραφείο του σερίφη θα αποκαλύψει την αλήθεια για το τι συνέβη στην κα Τσάριτι Μπίλις και στα παιδιά τους».