Βελόπουλος: Να μάθουμε ποια είναι τα 18 μπλόκα αγροτών που τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητά διευκρινίσεις για τα «18 μπλόκα» αγροτών που τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση, «ώστε να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Διότι από την συγκεκριμένη ανακοίνωση προκύπτει ότι, ή αφελείς είναι, ή διασπαστές».
  • «Είτε το ένα ισχύει, είτε το άλλο, είναι επικίνδυνοι για το ενιαίο μέτωπο της λαϊκής αντεπίθεσης των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων», αναφέρει ο κ. Βελόπουλος.
  • Η Ελληνική Λύση καταγγέλλει επίσης ότι «χιλιάδες παράνομοι μετανάστες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ισλαμιστές, εισβάλλουν ανεξέλεγκτα στα νότια σύνορα μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Επειδή στην ‘ανακοίνωση’ υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση που κυκλοφόρησε, δεν αναφέρονται ποιά είναι αυτά τα ’18 μπλόκα’, εμείς ζητάμε διευκρινίσεις για το ποιοι είναι, ώστε να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Διότι από την συγκεκριμένη ανακοίνωση προκύπτει ότι, ή αφελείς είναι, ή διασπαστές», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση αγροτών από 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους, ότι είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε:  «Είτε το ένα ισχύει, είτε το άλλο, είναι επικίνδυνοι για το ενιαίο μέτωπο της λαϊκής αντεπίθεσης των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων».

«Τις τελευταίες ημέρες, χιλιάδες παράνομοι μετανάστες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ισλαμιστές, εισβάλλουν ανεξέλεγκτα στα νότια σύνορα μας με τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ να αποκρύπτουν την πραγματικότητα», σημειώνει η Ελληνική Λύση, σε άλλη ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος, επισημαίνει: «Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, 6 υπουργούς μετανάστευσης και εκατοντάδες επικοινωνιακές πομφόλυγες για “σφράγιση των συνόρων”, η λαθροεισβολή συνεχίζεται ανεξέλεγκτα και μάλιστα με προαναγγελίες από δουλέμπορους και ΜΚΟ με το λιμενικό να μετατρέπεται σε “ταξί”. Η αλήθεια είναι ότι η ΝΔ έχει καταγράψει ρεκόρ όλων των εποχών στην απόδοση ασύλου και στη νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών. Η Ελληνική Λύση είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει προτείνει ξεκάθαρη λύση για την αναχαίτιση των λαθροεισβολέων και θα την εφαρμόσει από την πρώτη μέρα που θα γίνει κυβέρνηση».

 

