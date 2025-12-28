Αγρότες: Άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου – Μοίρασαν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς – ΒΙΝΤΕΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου – Μοίρασαν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς – ΒΙΝΤΕΟ 
Στα διόδια του Μακρυχωρίου βρέθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Νίκαιας, σηκώνοντας τις μπάρες, με σκοπό να περάσουν ελεύθερα οι διερχόμενοι. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και δηλώνουν πως είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους που ξεκίνησε εδώ κι ένα μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το larissanet, τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 17.00 το απόγευμα.

Οι διαμαρτυρόμενοι, μοίρασαν προϊόντα και… ευχές στους διερχόμενους οδηγούς ενόψει της Πρωτοχρονιάς, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύσεις για να επιστρέψουν στα χωριά τους.

«Δεν μας πτοούν οι απειλές οι της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να απαντήσει στα αιτήματά μας. Εμείς σήμερα ανοίξαμε τα διόδια κι ευχόμαστε στους συμπολίτες μας, μοιράζοντας προϊόντας μας να έχουν ένα ευτυχισμένο νέο έτος», ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης.

«Εμείς κλείνουμε ένα μήνα και μέσα στο κρύο στα μπλόκα, αλλά είμαστε όλοι ακμαίοι και υπάρχει ενότητα. Θα συνεχίσουμε μέχρι να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας, γιατί αν δεν συμβεί δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας», συμπλήρωσε ο ίδιος.

