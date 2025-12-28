Τέμπη: Μήνυση για υπερτιμολογήσεις σε έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς 

Νίκος Πλακιάς

Μηνυτήρια αναφορά για υπερτιμολογήσεις στα έργα διαμόρφωσης του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως τονίζει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του: «Αφορά υπερτιμολογήσεις έργων και μερική εικονικότητα στα τιμολόγια των εργολάβων που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τα έργα της περιφέρειας».

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Στις 24/12/25 μαζί με τον δικηγόρο μου Λεωνίδα Κουμπούρα καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών!

Αφορά υπερτιμολογήσεις έργων και μερική εικονικότητα στα τιμολόγια των εργολάβων που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τα έργα της περιφέρειας!
Ειδική αναφορά γίνεται στο τιμολόγιο των 75 χιλιάδων ευρώ που κόπηκε από εταιρεία περιφράξεων το οποίο ήταν υπέρ κοστολογημένο και μη αναγκαίο διότι ο πιο πρόσφορος τόπος για να εναποτεθούν τα συντρίμμια ήταν το ΑΤ Τεμπών ένας χώρος ήδη περιφραγμένος και φυλασσόμενος μόλις 400 μέτρα μακριά από το δυστύχημα και όχι το οικόπεδο ενός τρίτου!

Τέλος εφόσον προκύψουν τα στοιχεία αυτά από την έρευνα που θα ακολουθήσει ζήτησα να ανασυρθεί από το αρχείο και η μηνυτήρια αναφορά για κακουργηματική απιστία σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη κ. Αγοραστού!

Εφόσον λέτε ότι ήσασταν απλός παρατηρητής κύριε Αγοραστέ, τουλάχιστον να μας εξηγήσετε πώς έτυχε και δεν ήσασταν παρατηρητής στα χιλιάδες ευρώ που δώσατε μετά για την διαμόρφωση και την μεταφορά των στοιχείων από το μέρος της σύγκρουσης».

 

 

14:23 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου – Μοίρασαν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς – ΒΙΝΤΕΟ 

Στα διόδια του Μακρυχωρίου βρέθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες και κτηνοτρόφοι από...
14:12 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε γκρεμό στα Χανιά – ΒΙΝΤΕΟ

Νεκρός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, εντ...
13:32 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Έπεσαν δέντρα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων – ΦΩΤΟ

Επί ποδός έχει τεθεί η πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη και την κεντρική Μακεδονία, καθώς εξαιτίας...
13:24 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: 43χρονη στέλνει ιερέα στα δικαστήρια επειδή δεν πέτυχε το… προξενιό

Μία πρωτοφανής υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες στο Ηράκλειο.  Πρόκειτα...
