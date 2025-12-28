Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Έκανε βόλτα στο Ενετικό Λιμάνι

Σύνοψη από το

  • Στα Χανιά βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε το βράδυ του Σαββάτου την καθιερωμένη βόλτα στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης.
  • Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να μιλήσει και να φωτογραφηθεί με κόσμο που τον χαιρέτησε, αλλά και με εργαζόμενους στον τομέα της ανακύκλωσης και της καθαριότητας του Δήμου.
  • Ο πρωθυπουργός απένειμε τα εύσημα για την εξαιρετική εικόνα της πόλης, συγχαίροντας όσους εργάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την καθαριότητα τις ημέρες των εορτών.
Enikos Newsroom

Στα Χανιά βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε το βράδυ του Σαββάτου την καθιερωμένη βόλτα στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης, απολαμβάνοντας την εορταστική ατμόσφαιρα.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να μιλήσει και να φωτογραφηθεί με κόσμο που τον χαιρέτησε αλλά και με εργαζόμενους στον τομέα της ανακύκλωσης και της καθαριότητας του Δήμου.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Μαραγκουδάκης υπάλληλος της ΔΕΔΙΣΑ στο parakritika.gr, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να απονείμει τα εύσημα για την εξαιρετική εικόνα της πόλης, δίνοντας συγχαρητήρια σε όσους εργάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την καθαριότητα και κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια τις ημέρες των εορτών, παραμένοντας στο καθήκον τους.

 

