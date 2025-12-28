Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε γκρεμό στα Χανιά – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε γκρεμό στα Χανιά – ΒΙΝΤΕΟ

Νεκρός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, εντοπίστηκε να έχει πέσει σε γκρεμό πολλών μέτρων, σε περιοχή των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του τις βραδινές ώρες, ενώ η οικογένειά του ανησυχούσε που δεν είχε επιστρέψει, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι Aρχές.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 15 άτομα, πυροσβέστες από τους σταθμούς Χανίων και Καμπανού, αλλά και δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκπληκτική ηλικία που κορυφώνεται η σωματική δύναμη – Πότε κατέγραψαν τα ρεκόρ τους Federer και Modric

Μακροζωία: Οι 4 «χρυσοί» κανόνες που νικούν το χρόνο – Τι ανακάλυψαν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ιαπωνία

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2026: Τα «νέα» SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα και την επιδότηση

Εφορία: Αυτές είναι οι τελευταίες εκκρεμότητες του 2025 που πρέπει να τακτοποιηθούν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:23 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου – Μοίρασαν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς – ΒΙΝΤΕΟ 

Στα διόδια του Μακρυχωρίου βρέθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες και κτηνοτρόφοι από...
13:48 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τέμπη: Μήνυση για υπερτιμολογήσεις σε έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς 

Μηνυτήρια αναφορά για υπερτιμολογήσεις στα έργα διαμόρφωσης του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυ...
13:32 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Έπεσαν δέντρα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων – ΦΩΤΟ

Επί ποδός έχει τεθεί η πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη και την κεντρική Μακεδονία, καθώς εξαιτίας...
13:24 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: 43χρονη στέλνει ιερέα στα δικαστήρια επειδή δεν πέτυχε το… προξενιό

Μία πρωτοφανής υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες στο Ηράκλειο.  Πρόκειτα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα