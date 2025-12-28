Νεκρός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, εντοπίστηκε να έχει πέσει σε γκρεμό πολλών μέτρων, σε περιοχή των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του τις βραδινές ώρες, ενώ η οικογένειά του ανησυχούσε που δεν είχε επιστρέψει, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι Aρχές.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 15 άτομα, πυροσβέστες από τους σταθμούς Χανίων και Καμπανού, αλλά και δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός.