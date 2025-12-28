Μπριζίτ Μπαρντό: Η ζωή και η καριέρα ενός μύθου που έγινε συνώνυμο της ομορφιάς – Ποια ήταν η θρυλική «Μπεμπέ»

Στην εκπνοή του 2025, μία από τις ομορφότερες γυναίκες που έχουν περάσει από τον χώρο του θεάματος έφυγε από τη ζωή, με την είδηση του θανάτου της να συγκλονίζει δισεκατομμύρια κόσμο από όλο τον πλανήτη. Η απώλεια της Μπριζίτ Μπαρντό σε ηλικία 91 ετών, είναι από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στον κόσμο της τέχνης παγκοσμίως.

Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1934 στην «Πόλη του Φωτός» και μεγάλωσε σε μία αστική οικογένεια. Σε ηλικία επτά ετών ξεκινάει τον κλασικό χορό, ενώ στα 14 της μπαίνει στο Ωδείο του Παρισιού.

Το 1949 ξεκινάει την συνεργασία της με το περιοδικό «ELLE». Ένα χρόνο αργότερα, θα εμφανιστεί στο εξώφυλλο του περιοδικού, ένα από τα πολλά που θα κάνει στη συνέχεια της ζωής της.

Δύο χρόνια αργότερα αρχίζει η μεγάλη πορεία της στον κινηματογράφο. Εμφανίζεται σε τρεις συνολικά ταινίες: «Le trou normand», «Les dents longues» και «Manina, la fille sans voiles».

Μέχρι το 1956 θα παίξει σε ακόμα 14 φιλμ, αλλά εκείνη την χρονιά θα έρθει μία ταινία σταθμός στην καριέρα της, που θα την κάνει γνωστή παγκοσμίως σε ηλικία μόλις 22 ετών. Το «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ θα της αλλάξει τη ζωή και θα την εδραιώσει σε έναν χώρο, που τελικά δεν είναι σίγουρο αν της έδωσε περισσότερα από αυτά που της πήρε.

Θα κάνει ακόμα 27 ταινίες, ανάμεσά τους οι: «Une parisienne», «En cas de malheur», «Babette s’en va-t-en guerre», «La bride sur le cou», «Le mépris», «Les femmes», «Les pétroleuses» και «L’ Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise».

Ωστόσο, όλα θα αλλάξουν το 1973, την χρονιά που η Μπαρντό θα κάνει αυτό που φαίνεται ότι είχε αποφασίσει καιρό πριν. Έχοντας διαγράψει μία καριέρα που άλλοι δεν καταφέρνουν ούτε σε όλη τους τη ζωή, η «Μπεμπέ» θα αποσυρθεί από τον κόσμο της τέχνης σε ηλικία 39 ετών.

Τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της θα αφοσιωθεί στα ζώα και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους, ενώ το 1986 θα ιδρύσει και το «Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό» γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Το ίδρυμά της είναι και αυτό που σήμερα (28/12) δημοσιοποίησε τον θάνατό της, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό ανακοινώνει με απέραντη θλίψη τον θάνατο της ιδρύτριας και προέδρου του, της Μπριζίτ Μπαρντό, μιας διεθνώς αναγνωρισμένης ηθοποιού και τραγουδίστριας, που επέλεξε να εγκαταλείψει μια περίβλεπτη σταδιοδρομία για να αφιερώσει τη ζωή και την ενέργειά της στην υπεράσπιση των ζώων και στο Ίδρυμά της».

Δημόσιες τοποθετήσεις που θα κάνει αργότερα στη ζωή της θα προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις και θα χαρακτηριστεί από μεγάλη μερίδα του κόσμου ως ακροδεξιά, ενώ θα έρθει αντιμέτωπη και με τον νόμο.

Τον Μάιο του 2025 σε συνέντευξή της στο BFMTV θα υπερασπιστεί τους ηθοποιούς που που «πιάνονται να χαϊδεύουν τον πισινό μιας κοπέλας».

«Ο φεμινισμός δεν είναι το στιλ μου. Οι άνθρωποι με ταλέντο που πιάνουν τον πισινό μιας κοπέλας καταλήγουν στα τάρτατα. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να τους αφήσουμε να συνεχίσουν να ζουν. Δεν μπορούν να ζήσουν πια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά τότε.

Οι τέσσερις γάμοι και ο γιος της

Στη διάρκεια της ζωής της η Μπαρντό θα κάνει τέσσερις γάμους. Το 1952 θα παντρευτεί με τον Ροζέ Βαντίμ με τον οποίο θα χωρίσουν μόλις πέντε χρόνια μετά. Δύο χρόνια έπειτα από το πρώτο της διαζύγιο, θα ακολουθήσει ο γάμος της με τον Ζακ Σαριέ, με τον οποίο θα αποκτήσει και έναν γιο. Ένα παιδί δεν ήταν αυτό που ήθελε, κάτι που στη συνέχεια θα κάνει ξεκάθαρο και δημόσια.

Θα απαλλαγεί από το βάρος μίας οικογένειας που δεν επιθυμούσε να δημιουργήσει, το 1962 με τον χωρισμό της από τον Σαριέ, ο οποίος θα αναλάβει μαζί με την οικογένειά του το μεγάλωμα του παιδιού του.

Το 1966 η παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνις θα παντρευτεί με τον Γκυντέρ Ζακς, και θα μείνουν μαζί για τρία χρόνια, ενώ ο τελευταίος της γάμος ήρθε το 1992 και ήταν με τον βιομήχανο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ.