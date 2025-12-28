Βίκυ Καγιά: «Μου είχε λείψει να γυρίσω πίσω στον εαυτό μου» – Η αναφορά στο ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση

Στην κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη μίλησε η Βίκυ Καγιά, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Κυριακής (28/12). Το αγαπημένο μοντέλο και παρουσιάστρια, με την επιτυχημένη πορεία στον χώρο της τηλεόρασης και της μόδας, ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής της στην μικρή οθόνη, ενώ απάντησε και σε ερώτηση που δέχτηκε για το «GNTM», στο οποίο στο παρελθόν την είχαμε δει σε πολλούς κύκλους, τόσο στο κομμάτι της παρουσίασης όσο και στο ρόλο του κριτή, και είχε αγαπηθεί από το κοινό.

Σχετικά με το κομμάτι της τηλεόρασης, η Βίκυ Καγιά είπε πως: «Πραγματικά με ρωτάτε κάθε φορά και με χαρά θα σας το πω όταν θα συμβεί. Δεν υπάρχει στα άμεσα σχέδιά μου. Μου είχε λείψει να γυρίσω πίσω στον εαυτό μου και έχω γυρίσει πίσω στον εαυτό μου. Σε αυτό που πραγματικά είμαι και σε αυτό που πραγματικά πιστεύω!».

Σε ερώτηση για το «GNTM», η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι: «Όταν αφήνω κάποιες ενέργειες πίσω και κλείνουν κάποιοι κύκλοι, δεν γυρνάω πίσω, γιατί δεν μου κάνει εμένα καλό. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, με πράγματα, με κανάλια, καθόλου! Αλλά έχω φύγει εγώ από αυτό το πράγμα ενεργειακά. Δεν είμαι πια εκεί».