Κίνα: Πολεμικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν – Σε ύψιστη επιφυλακή η Ταϊπέι

Η Κίνα κλιμάκωσε τη στρατιωτική πίεση γύρω από την Ταϊβάν τη Δευτέρα, πραγματοποιώντας ασκήσεις με πραγματικά πυρά και εκτεταμένη ανάπτυξη στρατευμάτων, πολεμικών πλοίων, μαχητικών αεροσκαφών και πυροβολικού, την ώρα που η Ταϊπέι έθετε τις ένοπλες δυνάμεις της σε αυξημένη ετοιμότητα και προέβαλλε αμερικανικής κατασκευής οπλικά συστήματα, στο πλαίσιο πρόβας για την απόκρουση μιας ενδεχόμενης επίθεσης, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Οι ασκήσεις, με την ονομασία «Justice Mission 2025» (Αποστολή Δικαιοσύνης 2025), διεξάγονται από τη Διοίκηση Ανατολικών Επιχειρήσεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, η οποία ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε δυνάμεις βόρεια και νοτιοδυτικά του Στενού της Ταϊβάν και πραγματοποίησε ασκήσεις με πραγματικά πυρά και προσομοιωμένα πλήγματα εναντίον χερσαίων και θαλάσσιων στόχων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ασκήσεις θα συνεχιστούν και την Τρίτη και θα περιλαμβάνουν σενάρια αποκλεισμού των βασικών λιμανιών της Ταϊβάν και περικύκλωσης του νησιού.

BREAKING: China’s military has announced the “Justice Mission 2025” joint military exercise around Taiwan. Below is our visualization of the declared exercise zones, per Chinese state media: pic.twitter.com/YOyfl7i7kx — Taiwan Security Monitor (@TaiwanMonitor) December 29, 2025



Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν δήλωσε στο Reuters ότι δεκάδες κινεζικά στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούσαν γύρω από το νησί, με ορισμένα από αυτά να «πλησιάζουν σκόπιμα» τη ζώνη συνεχούς επιτήρησης της Ταϊβάν, η οποία ορίζεται στα 24 ναυτικά μίλια από τις ακτές της.

Πρόκειται για τον έκτο μεγάλο γύρο κινεζικών πολεμικών γυμνασίων από το 2022, όταν η τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, επισκέφθηκε το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί.

Οι ασκήσεις έρχονται επίσης σε μια περίοδο έντονης ρητορικής από το Πεκίνο για τις εδαφικές του διεκδικήσεις, μετά τη δήλωση της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι ότι ένα υποθετικό κινεζικό χτύπημα κατά της Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο.

Η έναρξη των ασκήσεων σημειώθηκε 11 ημέρες μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για πωλήσεις όπλων ύψους 11,1 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν -το μεγαλύτερο πακέτο εξοπλισμών που έχει εγκριθεί ποτέ για το νησί- εξέλιξη που προκάλεσε διαμαρτυρία από το κινεζικό υπουργείο Άμυνας και προειδοποιήσεις ότι ο στρατός θα «λάβει δυναμικά μέτρα» ως απάντηση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι ασκήσεις του Πεκίνου θολώνουν ολοένα και περισσότερο τα όρια ανάμεσα στη συνήθη στρατιωτική εκπαίδευση και στην προετοιμασία για μια πραγματική επίθεση, μια στρατηγική που θα μπορούσε να αφήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους με ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης σε περίπτωση επίθεσης.

Η αντίδραση της Ταϊβάν

«Αυτό (οι ασκήσεις) λειτουργεί ως σοβαρή προειδοποίηση προς τις αυτονομιστικές δυνάμεις της “Ανεξαρτησίας της Ταϊβάν” και τις δυνάμεις εξωτερικής παρέμβασης», δήλωσε ο Σι Γι, εκπρόσωπος της Διοίκησης Ανατολικών Επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν καταδίκασε τις ασκήσεις, ενώ το υπουργείο Άμυνας ανήρτησε βίντεο στο Facebook, στο οποίο παρουσιάζονται διάφορα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και αμερικανικής κατασκευής πυραυλικά συστήματα HIMARS. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευέλικτο σύστημα πυροβολικού με εμβέλεια περίπου 300 χιλιομέτρων, ικανό να πλήξει παράκτιους στόχους στην κινεζική επαρχία Φουτζιάν, στην απέναντι πλευρά του Στενού της Ταϊβάν, σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η ακτοφυλακή της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι απέστειλε μεγάλα πλοία ως απάντηση στη δραστηριότητα της κινεζικής ακτοφυλακής κοντά στα χωρικά της ύδατα και ότι συνεργάζεται με τον στρατό του νησιού για να περιορίσει τις επιπτώσεις των ασκήσεων στις θαλάσσιες μεταφορές και τις αλιευτικές ζώνες.

We strongly condemn the PRC’s irrational provocations and oppose the PLA’s actions that undermine regional peace.

Rapid Response Exercises are underway, with forces on high alert to defend the Republic of China and protect our people.#ROCArmedForces#PeaceThroughStrength pic.twitter.com/4s10nfLO6D — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 29, 2025



Παράλληλα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ταϊβάν γνωστοποίησε ότι η Κίνα έχει ορίσει μια «προσωρινή ζώνη κινδύνου» στον εναέριο χώρο της Ταϊπέι για 10 ώρες ασκήσεων με πραγματικά πυρά που είναι προγραμματισμένες για την Τρίτη και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον εντοπισμό εναλλακτικών αεροπορικών διαδρομών.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι τις τελευταίες 24 ώρες δύο κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 11 πλοία επιχειρούσαν γύρω από το νησί, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και έτοιμες να πραγματοποιήσουν «ασκήσεις ταχείας αντίδρασης».

Η συγκεκριμένη άσκηση έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη μετακίνηση στρατευμάτων σε περίπτωση που η Κίνα μετατρέψει αιφνιδιαστικά μία από τις ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν σε πραγματική επίθεση.

«Όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας θα παραμείνουν σε ύψιστη εγρήγορση και πλήρως σε επιφυλακή, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την υπεράσπιση των αξιών της δημοκρατίας και της ελευθερίας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

«Ασπίδες» και «Βέλη της Δικαιοσύνης»

Στο πλαίσιο των ασκήσεων, ο κινεζικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα δύο αφίσες με τίτλους «Ασπίδες της Δικαιοσύνης: Συντρίβοντας τις Αυταπάτες» και «Βέλη της Δικαιοσύνης: Έλεγχος και Άρνηση», καθώς και ένα τρίτο γραφικό που απεικονίζει τέσσερις τοποθεσίες σε όλο το νησί με «κλειδωμένους» στόχους, μετά την ανακοίνωση των ασκήσεων.

#PLA Eastern Theater Command released 2nd theme poster on military drills titled “Arrow of Justice, Control and Denial” on Monday, bearing the words: “Three-dimensional precision firepower—an arrow storm that crushes separatists and repels the enemy. pic.twitter.com/6PWb5Ut4OW — Global Times (@globaltimesnews) December 29, 2025



Η πρώτη αφίσα φαίνεται να απεικονίζει έναν στόλο πολιτικών πλοίων που η Κίνα κινητοποιεί για να συνδράμουν σε μια ενδεχόμενη επίθεση στην Ταϊβάν, πλοία με ράμπες και ανοιχτά καταστρώματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αμφίβια απόβαση.

Theme poster on military drills “Shield of Justice, Smashing Illusion” was released by PLA Eastern Theater Command on Monday. pic.twitter.com/mLSVuNEwoa — Global Times (@globaltimesnews) December 29, 2025



«Οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση που αγγίζει την ασπίδα (της δικαιοσύνης) θα αφανιστεί!», αναφέρει το μήνυμα.

«Οποιοιδήποτε αυτονομιστές απατεώνες συναντήσουν την ασπίδα θα καταστραφούν!».

‼️‼️🇨🇳🇹🇼 China Moves Toward Action — After the United States approved the possibility of large-scale military procurements for Taiwan worth $11 billion a few days ago, China first responded with harsh diplomatic rhetoric and threatening warnings toward Washington, followed by the… pic.twitter.com/AWE5NlJkp2 — Visioner (@visionergeo) December 29, 2025



Η κρατική κινεζική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι ασκήσεις θα επικεντρωθούν στον αποκλεισμό του ζωτικής σημασίας λιμανιού βαθέων υδάτων Κίλουνγκ, στα βόρεια της Ταϊβάν, και του λιμανιού του Καοσιούνγκ στα νότια, της μεγαλύτερης λιμενικής πόλης του νησιού.

Αν και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός είχε εξασκηθεί σε αποκλεισμούς λιμανιών γύρω από την Ταϊβάν και σε περσινά πολεμικά γυμνάσια, αυτή είναι η πρώτη φορά που το Πεκίνο δηλώνει δημόσια ότι οι ασκήσεις στοχεύουν στην «αποτροπή» εξωτερικής στρατιωτικής παρέμβασης.