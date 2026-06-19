Άνω Λιόσια: 19χρονος είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε «κινητή ντίσκο» με 14 ηχεία

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Σε «κινητή ντίσκο» με 14 ηχεία και δύο ενισχυτές είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του ένας 19χρονος στα Άνω Λιόσια, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για ηχορύπανση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν δεχτεί καταγγελίες από περίοικους και σε περιπολία που πραγματοποίησαν στην περιοχή, αντιλήφθηκαν έναν ιδιαίτερα δυνατό θόρυβο που αναστάτωνε τη γειτονιά. Ακολουθώντας την πηγή του ήχου, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο τύπου Smart, από το οποίο ακουγόταν μουσική σε εξαιρετικά υψηλή ένταση.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγός είχε εγκαταστήσει στο όχημα συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές, δημιουργώντας ένα ισχυρό ηχοσύστημα που λειτουργούσε σε πολύ υψηλά ντεσιμπέλ.

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι το συγκεκριμένο όχημα κυκλοφορούσε συχνά στους δρόμους των Άνω Λιοσίων με τη μουσική στη διαπασών, προκαλώντας αναστάτωση και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνουν το εντυπωσιακό ηχοσύστημα που είχε εγκατασταθεί στο μικρό όχημα, με δεκάδες ηχεία, γούφερ και ενισχυτές, παραπέμποντας, σύμφωνα με το ERTNews, περισσότερο σε επαγγελματική ηχητική εγκατάσταση παρά σε αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης.

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