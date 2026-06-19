Κιλκίς: Έτρεχε με 176 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Ευζώνων – Συνελήφθη 64χρονος οδηγός

Ένας 64χρονος οδηγός συνελήφθη στην εθνική οδό Αθηνών - Ευζώνων, στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκίς, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με 176 χλμ/ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 110. Η σύλληψη έγινε από την Τροχαία Κιλκίς για επικίνδυνη οδήγηση, στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κ. Μακεδονίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με ταχύτητα 176 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 110, εντοπίστηκε να κινείται 64χρονος οδηγός στην εθνική οδό Αθηνών – Ευζώνων, στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκίς.
  • Αστυνομικοί της Τροχαίας Κιλκίς, που πραγματοποιούσαν χθες το βράδυ ελέγχους, κατέγραψαν την ταχύτητά του με ραντάρ και τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση.
  • Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κ. Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων παραβάσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με ταχύτητα 176 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 110, εντοπίστηκε να κινείται 64χρονος οδηγός, στην εθνική οδό Αθηνών – Ευζώνων, στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκίς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Κιλκίς, που πραγματοποιούσαν χθες το βράδυ ελέγχους, κατέγραψαν την ταχύτητά του με ραντάρ και τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κ. Μακεδονίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τροχονομικοί έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων παραβάσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

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