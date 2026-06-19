Ισραήλ: «Να καεί όλος ο Λίβανος», ζητούν οι ακροδεξιοί υπουργοί του Νετανιάχου – Συνεχίζεται η αιματοχυσία με εκατέρωθεν απώλειες

Η απώλεια τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών από επιθέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, πυροδότησε κύμα οργής στην ισραηλινή κυβέρνηση, με ακροδεξιούς υπουργούς να ζητούν σκληρή απάντηση. Το Ισραήλ προχώρησε σε σφοδρά αντίποινα, με δεκάδες νεκρούς στον Λίβανο, ενώ η Γαλλία παρενέβη ζητώντας από τις ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ για τερματισμό των εχθροπραξιών.

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Διεθνή Νέα

Ισραήλ Λίβανος IDF
Ισραηλινός στρατιώτης στον Λίβανο, Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μέτωπο στον Λίβανο βυθίζεται σε νέο κύκλο βίας μετά την απώλεια τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών, ανάμεσά τους και ενός διοικητή τάγματος, πυροδοτώντας κύμα οργής στην ισραηλινή κυβέρνηση.
  • Σε αντίποινα, οι ισραηλινές επιθέσεις από τα μεσάνυχτα έχουν κοστίσει τη ζωή σε συνολικά 18 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους 33 στον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Οι ακροδεξιοί υπουργοί του Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζητούν «Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί» και «να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως» ως απάντηση στις απώλειες.

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Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το μέτωπο στον Λίβανο βυθίζεται μέσα σε ένα όργιο βίας και λουτρό αίμματος.

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Η απώλεια τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών, ανάμεσά τους και ενός διοικητή τάγματος, πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα οργής στο εσωτερικό της ισραηλινής κυβέρνησης.

Φονικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ και απώλειες για τον IDF

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 4 στρατιώτες του σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο.

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Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ταυτοποίησε έναν από τους τέσσερις νεκρούς: «Ο υπολοχαγός Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σιμχόν, 32 ετών, ο οποίος ήταν ο διοικητής του 52ου Τάγματος και της 41ης Ταξιαρχίας».


Παράλληλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σε νυχτερινή επίθεση της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.


Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα drone που εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ έπληξε δυνάμεις της Ταξιαρχίας Καταδρομών στο χωριό Κφαρ Τεμπνίτ.

Το πλήγμα αυτό σημειώθηκε αρκετές ώρες έπειτα από μια ξεχωριστή επίθεση εναντίον τανκ στο ίδιο χωριό, η οποία στοίχισε τη ζωή στον Ισραηλινό διοικητή του τάγματος αρμάτων μάχης και σε τρεις ακόμη στρατιώτες.

Σφοδρά ισραηλινά αντίποινα με δεκάδες νεκρούς

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι επίθεση ισραηλινού drone με στόχο μοτοσικλέτα στον αυτοκινητόδρομο Ντείρ εζ-Ζαχράνι – Ναμπατιέ σκότωσε ένα άτομο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, την οποία επικαλείται το NNA, οι ισραηλινές επιθέσεις από τα μεσάνυχτα έχουν κοστίσει τη ζωή σε συνολικά 18 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους 33.


Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, αυτή η τελευταία ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο φαίνεται να είναι μία από τις πιο σοβαρές και συντονισμένες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ξεκαθάρισε ότι «συνεχίζει να πλήττει τη Χεζμπολάχ» στο νότιο Λίβανο, παρά το γεγονός ότι το MoU ζητά την παύση των επιθέσεων στη χώρα.


Σε ανακοίνωσή του, οι IDF παραδέχθηκαν τη διεξαγωγή πολυάριθμων νυχτερινών επιθέσεων, τονίζοντας ότι αποτελούσαν απάντηση στις «επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τη Χεζμπολάχ.


Επιπλέον, ο στρατός επιβεβαίωσε πλήγματα στην Κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, βάζοντας στο στόχαστρο «τοποθεσίες υποδομών της Χεζμπολάχ» και κατηγορώντας τη σιιτική οργάνωση ότι συνεχίζει να διεξάγει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που κατέχουν θέσεις εντός του Λιβάνου.

Παραλήρημα από την ισραηλινή ακροδεξιά

Οι απώλειες των στρατιωτών προκάλεσαν την οργισμένη και ακραία αντίδραση των υπερεθνικιστών υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ζήτησε μέσω ανάρτησής του στο X να παραδοθεί ολόκληρος ο Λίβανος στις φλόγες.

«Με όλο το σεβασμό προς τους Αμερικανούς, το Ισραήλ πρέπει να καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν είναι αναλώσιμα. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Το είπα στον Πρωθυπουργό [Μπενιαμίν Νετανιάχου], ακόμη και στις ιδιωτικές μας συναντήσεις: Για κάθε δάκρυ μιας Ισραηλινής μητέρας, χίλιες Λιβανέζες μητέρες πρέπει να κλάψουν».

Ο Μπεν-Γκβιρ πρόσθεσε μάλιστα ότι στην περιοχή αυτή απαιτείται «να γίνεις έξαλλος. Να εξαλείψεις. Να συντρίψεις τον τρόμο».


Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «σκληρό πρωινό» και κάλεσε σε μια ισοπεδωτική απάντηση.

«Ώρα να μιλήσουμε με φωτιά. Να ανοίξουμε τις πύλες της κολάσεως».

Παρέμβαση από τη Γαλλία

Η νέα ανάφλεξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Παρισιού. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μιλώντας στο γαλλικό δίκτυο Franceinfo, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να τερματίσει τις εχθροπραξίες του στον Λίβανο.

Ο Μπαρό σημείωσε ότι η Γαλλία εξακολουθεί να εργάζεται για τη διοργάνωση μιας διεθνούς διάσκεψης με σκοπό την κινητοποίηση στήριξης προς τον στρατό του Λιβάνου.

Παράλληλα, ο Γάλλος ΥΠΕΞ έστειλε μήνυμα και προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γαλλία δεν πρόκειται να εγκρίνει την άρση των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προς το Ιράν, εκτός εάν βεβαιωθεί ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες της.

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