Ισραήλ: «Να καεί όλος ο Λίβανος», ζητούν οι ακροδεξιοί υπουργοί του Νετανιάχου – Συνεχίζεται η αιματοχυσία με εκατέρωθεν απώλειες

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Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το μέτωπο στον Λίβανο βυθίζεται μέσα σε ένα όργιο βίας και λουτρό αίμματος.

Η απώλεια τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών, ανάμεσά τους και ενός διοικητή τάγματος, πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα οργής στο εσωτερικό της ισραηλινής κυβέρνησης.

Φονικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ και απώλειες για τον IDF

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 4 στρατιώτες του σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ταυτοποίησε έναν από τους τέσσερις νεκρούς: «Ο υπολοχαγός Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σιμχόν, 32 ετών, ο οποίος ήταν ο διοικητής του 52ου Τάγματος και της 41ης Ταξιαρχίας».



Παράλληλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σε νυχτερινή επίθεση της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

במהלך הלילה, קצין צה”ל במילואים נפצע באורח קשה, ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 19, 2026



Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα drone που εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ έπληξε δυνάμεις της Ταξιαρχίας Καταδρομών στο χωριό Κφαρ Τεμπνίτ.

Το πλήγμα αυτό σημειώθηκε αρκετές ώρες έπειτα από μια ξεχωριστή επίθεση εναντίον τανκ στο ίδιο χωριό, η οποία στοίχισε τη ζωή στον Ισραηλινό διοικητή του τάγματος αρμάτων μάχης και σε τρεις ακόμη στρατιώτες.

Σφοδρά ισραηλινά αντίποινα με δεκάδες νεκρούς

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι επίθεση ισραηλινού drone με στόχο μοτοσικλέτα στον αυτοκινητόδρομο Ντείρ εζ-Ζαχράνι – Ναμπατιέ σκότωσε ένα άτομο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, την οποία επικαλείται το NNA, οι ισραηλινές επιθέσεις από τα μεσάνυχτα έχουν κοστίσει τη ζωή σε συνολικά 18 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους 33.

💢 LEBANON | The Ministry of Public Health’s Health Emergency Operations Center said Israeli strikes from midnight through Friday morning have killed at least 18 people and wounded 33 across southern Lebanon. 🔸The dead were reported in Harouf (7), Doueir (3), Sharqiyah (3),… https://t.co/gSsITUZnny — Drop Site (@DropSiteNews) June 19, 2026



Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, αυτή η τελευταία ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο φαίνεται να είναι μία από τις πιο σοβαρές και συντονισμένες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ξεκαθάρισε ότι «συνεχίζει να πλήττει τη Χεζμπολάχ» στο νότιο Λίβανο, παρά το γεγονός ότι το MoU ζητά την παύση των επιθέσεων στη χώρα.

Israeli strikes reported deep in Lebanon’s Bekaa Valley. pic.twitter.com/TNEaMZBbKl — Open Source Intel (@Osint613) June 19, 2026



Σε ανακοίνωσή του, οι IDF παραδέχθηκαν τη διεξαγωγή πολυάριθμων νυχτερινών επιθέσεων, τονίζοντας ότι αποτελούσαν απάντηση στις «επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τη Χεζμπολάχ.

The IDF says it recently struck Hezbollah terror infrastructure in the Bekaa Valley in response to repeated ceasefire violations by the terror group.

According to the IDF, Hezbollah continues to advance and execute terrorist plans against Israeli forces. pic.twitter.com/RYqcgtm8Si — DDF NEWS (@ddfmarketing1) June 19, 2026



Επιπλέον, ο στρατός επιβεβαίωσε πλήγματα στην Κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, βάζοντας στο στόχαστρο «τοποθεσίες υποδομών της Χεζμπολάχ» και κατηγορώντας τη σιιτική οργάνωση ότι συνεχίζει να διεξάγει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που κατέχουν θέσεις εντός του Λιβάνου.

צה”ל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקאע, זאת בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, שממשיך לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה”ל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 19, 2026

Παραλήρημα από την ισραηλινή ακροδεξιά

Οι απώλειες των στρατιωτών προκάλεσαν την οργισμένη και ακραία αντίδραση των υπερεθνικιστών υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ζήτησε μέσω ανάρτησής του στο X να παραδοθεί ολόκληρος ο Λίβανος στις φλόγες.

«Με όλο το σεβασμό προς τους Αμερικανούς, το Ισραήλ πρέπει να καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν είναι αναλώσιμα. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Το είπα στον Πρωθυπουργό [Μπενιαμίν Νετανιάχου], ακόμη και στις ιδιωτικές μας συναντήσεις: Για κάθε δάκρυ μιας Ισραηλινής μητέρας, χίλιες Λιβανέζες μητέρες πρέπει να κλάψουν».

Ο Μπεν-Γκβιρ πρόσθεσε μάλιστα ότι στην περιοχή αυτή απαιτείται «να γίνεις έξαλλος. Να εξαλείψεις. Να συντρίψεις τον τρόμο».

על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור! עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להבהיר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחנו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. חובתנו העליונה היא להגן על אזרחי ישראל ועל חיילי צה״ל, והמחויבות הזו קודמת לכל… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 19, 2026



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «σκληρό πρωινό» και κάλεσε σε μια ισοπεδωτική απάντηση.

«Ώρα να μιλήσουμε με φωτιά. Να ανοίξουμε τις πύλες της κολάσεως».

בוקר קשה. וידום אהרון. זמן לדבר באש. לפתוח את שערי הגיהנום. — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) June 19, 2026

Παρέμβαση από τη Γαλλία

Η νέα ανάφλεξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Παρισιού. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μιλώντας στο γαλλικό δίκτυο Franceinfo, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να τερματίσει τις εχθροπραξίες του στον Λίβανο.

Ο Μπαρό σημείωσε ότι η Γαλλία εξακολουθεί να εργάζεται για τη διοργάνωση μιας διεθνούς διάσκεψης με σκοπό την κινητοποίηση στήριξης προς τον στρατό του Λιβάνου.

Παράλληλα, ο Γάλλος ΥΠΕΞ έστειλε μήνυμα και προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γαλλία δεν πρόκειται να εγκρίνει την άρση των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προς το Ιράν, εκτός εάν βεβαιωθεί ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες της.