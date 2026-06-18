Μήνυμα Τραμπ σε Λίβανο, Χεζμπολάχ και Ισραήλ: «Αναμένω πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν «πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν «πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.
  • «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουμε όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», ανέφερε ο Τραμπ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η συμφωνία με το Ιράν είναι μια «νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ αναμένουν «πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουμε όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ώστε να επιτρέψουν στις διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν ομαλά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, την επομένη της υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης (MoU) μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

«Αναμένουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ», υπογράμμισε.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοί του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι μια «νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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