Τραμπ: «Fake News» τα περί 300 δισ. δολαρίων προς το Ιράν – Μεγάλη νίκη των ΗΠΑ η συμφωνία

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε εκ νέου δημοσιεύματα και επικρίσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αμερικανικής χρηματοδότησης ύψους 300 δισ. δολαρίων προς το Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες «Fake News» και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να καταβάλουν κανένα τέτοιο ποσό στην Τεχεράνη.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι ψευδείς ειδήσεις! Για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μόνο επιτυχία, χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και νίκη. Ρίξτε μια ματιά στο χρηματιστήριο. Η προπαγάνδα των Δημοκρατικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από τους όρους της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, η οποία προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια οριστική διευθέτηση εντός των επόμενων 60 ημερών.

Οι αναφορές για τα 300 δισ. δολάρια

Το ζήτημα προέκυψε μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας εξετάζεται η δημιουργία επενδυτικού ή αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάκαμψη του Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι ένα τέτοιο ταμείο δεν θα αποτελούσε άμεση αμερικανική πληρωμή προς την Τεχεράνη, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδεχόμενη χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από περιφερειακούς εταίρους και όχι από τους Αμερικανούς φορολογουμένους.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει τους ισχυρισμούς περί αμερικανικής χρηματοδότησης, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν οικονομικά σε ένα τέτοιο σχέδιο.