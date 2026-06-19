NBA: Ιστορικός θρίαμβος στους δρόμους της Νέας Υόρκης – Περισσότεροι από 1.000.000 οπαδοί αποθέωσαν τους Knicks

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο οπαδοί των Νιου Γιορκ Νικς κατέκλυσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης για να γιορτάσουν την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA, του πρώτου για την πόλη έπειτα από 53 χρόνια. Η πανηγυρική παρέλαση ξεκίνησε από το Bowling Green και κατέληξε στο Δημαρχείο, όπου ο Ζοχράν Μαμντάνι παρέδωσε τα κλειδιά της πόλης στους πρωταθλητές, ενώ η Alicia Keys ερμήνευσε τη μεγάλη της επιτυχία «Empire State of Mind».

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Ξέφρενοι πανηγυρισμοί
Νίκη μετά από 53 χρόνια Πηγή: ABC News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο οπαδοί των Knicks κατέκλυσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης, για να γιορτάσουν την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA, του πρώτου για την πόλη έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια.
  • Η πανηγυρική παρέλαση διέσχισε το Canyon of Heroes, με τον δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι να παραδίδει τα κλειδιά της πόλης και την Alicia Keys να ερμηνεύει το «Empire State of Mind».
  • Απρόοπτο σημειώθηκε όταν αστυνομικοί σταμάτησαν τον γκαρντ των Νικς, Τάιλερ Κόλεκ, ο οποίος δεν αναγνωρίστηκε και θεωρήθηκε υπερενθουσιώδης οπαλός.

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Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο οπαδοί των Knicks κατέκλυσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης, για να γιορτάσουν την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA, του πρώτου για την πόλη έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια (από το 1973).

NBA: Οι Knicks κατακτούν το πρώτο τους πρωτάθλημα έπειτα από 53 χρόνια

Ο Jalen Brunson και η παρέα του -οι οποίοι κέρδισαν τους San Antonio Spurs σε πέντε παιχνίδια- έβαλαν τέλος σε μια από τις μεγαλύτερες περιόδους «ξηρασίας» στη λίγκα, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από ένα εκστασιασμένο πλήθος που ήταν εκεί για να το γιορτάσει αναλόγως.

 

NBA: Οι Knicks έκαναν ιστορική ανατροπή – Μία νίκη μακριά από τον τίτλο

Ντελίριο στο Canyon of Heroes και το «πάρτι» του Δημάρχου

Η πανηγυρική παρέλαση ξεκίνησε στις 10 π.μ. (τοπική ώρα) από το Bowling Green στο κάτω Μανχάταν και κατευθύνθηκε βόρεια κατά μήκος της λεωφόρου Broadway, στον εμβληματικό για τέτοιες περιστάσεις δρόμο, Canyon of Heroes.

Παίκτες, προπονητές και οι οικογένειές τους επιβιβάστηκαν σε ένα ανοιχτό λεωφορείο στα χρώματα της ομάδας (μπλε και πορτοκαλί), το οποίο συνόδευαν μια μουσική μπάντα και άλλα οχήματα γεμάτα οπαδούς με σημαίες.

Φωτογραφία: AP

Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων ήταν τόσο μεγάλος, που πολλοί σκαρφάλωσαν σε διαχωριστικές μπάρες, σκουπιδιάρικα, ακόμα και στην οροφή του σταθμού μετρό South Ferry για να εξασφαλίσουν καλύτερη θέα.

Φωτογραφία: AP

 


Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και φανατικός υποστηρικτής της ομάδας, Ζοχράν Μαμντάνι, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. Φορώντας τη φανέλα των Νικς, ανέβηκε για λίγο στο λεωφορείο και χόρεψε με τον σέντερ Καρλ Άντονι Τάουνς, ο οποίος γιόρταζε καπνίζοντας ένα πούρο.

 

Τα κλειδιά της πόλης και η φωνή της Alicia Keys

Η αυτοκινητοπομπή κατέληξε στο Δημαρχείο (City Hall), το οποίο ήταν εντυπωσιακά στολισμένο με μπλε και πορτοκαλί λάβαρα, καθώς και με τα ονόματα των παικτών στα παράθυρα.

Φωτογραφία: AP

Εκεί πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή με παρουσιαστή τον γνωστό σχολιαστή Μάικ Μπριν, όπου ο δήμαρχος Μαμντάνι παρέδωσε στους πρωταθλητές τα κλειδιά της πόλης σε μια άκρως τιμητική κίνηση.

Φωτογραφία: Reuters

Οι παίκτες τοποθέτησαν σε κοινή θέα και τα τρία τρόπαια της ονειρεμένης σεζόν τους: το Κύπελλο του NBA (In-Season Tournament), το πρωτάθλημα της Ανατολικής Περιφέρειας και το βαρύτιμο πρωτάθλημα του NBA.

 


Το ιδανικό κλείσιμο της γιορτής γράφτηκε με μια συγκλονιστική μουσική στιγμή, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια Alicia Keys ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τη μεγάλη της επιτυχία «Empire State of Mind»ξεσηκώνοντας για άλλη μια φορά τους χιλιάδες Νεοϋορκέζους.

 

Αστυνομικοί σταμάτησαν παίκτη των Νικς

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πανηγυρικής παρέλασης των Νικς στη Νέα Υόρκη, ο 25χρονος γκαρντ Τάιλερ Κόλεκ, μέσα στον γενικότερο χαμό των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήρθε αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές της πόλης, οι οποίες προφανώς δεν αναγνώρισαν το πρόσωπό του, θεωρώντας πως πρόκειται για κάποιον υπερενθουσιώδη οπαδό που εισέβαλε στον προστατευμένο χώρο.

Ο Κόλεκ έτρεχε κατά μήκος της διαδρομής της παρέλασης και χαιρετούσε τους συγκεντρωμένους φιλάθλους, κρατώντας μάλιστα μια μπύρα στο ένα του χέρι, όταν ξαφνικά τον πλησίασαν δύο αστυνομικοί και τον άρπαξαν.


Η παρεξήγηση λύθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς παρευρισκόμενοι παρενέβησαν αμέσως για να ενημερώσουν τους αστυνομικούς ότι ο άνδρας που κρατούσαν δεν ήταν εισβολέας, αλλά μέλος της πρωταθλήτριας ομάδας των Νικς.

Μόλις αντιλήφθηκαν το τεράστιο λάθος τους, οι αστυνομικοί έκαναν αμέσως πίσω.

Ο Κόλεκ, πάντως, κάθε άλλο παρά χαρούμενος έδειχνε με την τροπή που πήραν τα πράγματα και φάνηκε να τους λέει κάτι σε έντονο ύφος καθώς απομακρυνόταν τρέχοντας για να συνεχίσει τους πανηγυρισμούς.

«Ορκίζομαι ότι είμαι στην ομάδα, αδελφέ», σχολίασε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ.

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