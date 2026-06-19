NBA: Ιστορικός θρίαμβος στους δρόμους της Νέας Υόρκης – Περισσότεροι από 1.000.000 οπαδοί αποθέωσαν τους Knicks

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Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο οπαδοί των Knicks κατέκλυσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης, για να γιορτάσουν την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA, του πρώτου για την πόλη έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια (από το 1973).

Ο Jalen Brunson και η παρέα του -οι οποίοι κέρδισαν τους San Antonio Spurs σε πέντε παιχνίδια- έβαλαν τέλος σε μια από τις μεγαλύτερες περιόδους «ξηρασίας» στη λίγκα, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από ένα εκστασιασμένο πλήθος που ήταν εκεί για να το γιορτάσει αναλόγως.

ALICIA KEYS PERFORMS EMPIRE STATE OF THE MIND AS THE KNICKS RECEIVES KEYS TO NYC FOR WINNING NBA CHAMPIONSHIP….GREATEST PLAYOFF RUN OF ALL TIME 🔥🤫 pic.twitter.com/0rcLtXIBC5 — POLO WORLD (@Billionairepolo) June 18, 2026

Ντελίριο στο Canyon of Heroes και το «πάρτι» του Δημάρχου

Η πανηγυρική παρέλαση ξεκίνησε στις 10 π.μ. (τοπική ώρα) από το Bowling Green στο κάτω Μανχάταν και κατευθύνθηκε βόρεια κατά μήκος της λεωφόρου Broadway, στον εμβληματικό για τέτοιες περιστάσεις δρόμο, Canyon of Heroes.

Παίκτες, προπονητές και οι οικογένειές τους επιβιβάστηκαν σε ένα ανοιχτό λεωφορείο στα χρώματα της ομάδας (μπλε και πορτοκαλί), το οποίο συνόδευαν μια μουσική μπάντα και άλλα οχήματα γεμάτα οπαδούς με σημαίες.

Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων ήταν τόσο μεγάλος, που πολλοί σκαρφάλωσαν σε διαχωριστικές μπάρες, σκουπιδιάρικα, ακόμα και στην οροφή του σταθμού μετρό South Ferry για να εξασφαλίσουν καλύτερη θέα.

Alicia Keys performs “Empire State of Mind” at City Hall during the New York Knicks’ Parade of Champions pic.twitter.com/opDZjz8xsC — rnbmusic (@rnbmusic) June 18, 2026



Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και φανατικός υποστηρικτής της ομάδας, Ζοχράν Μαμντάνι, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. Φορώντας τη φανέλα των Νικς, ανέβηκε για λίγο στο λεωφορείο και χόρεψε με τον σέντερ Καρλ Άντονι Τάουνς, ο οποίος γιόρταζε καπνίζοντας ένα πούρο.

“For 53 long years we have watched the New York Knicks and waited …” 🗣 New York City Mayor Zohran Mamdani opens up the Knicks parade pic.twitter.com/aN9EE2O9il — ESPN (@espn) June 18, 2026

Τα κλειδιά της πόλης και η φωνή της Alicia Keys

Η αυτοκινητοπομπή κατέληξε στο Δημαρχείο (City Hall), το οποίο ήταν εντυπωσιακά στολισμένο με μπλε και πορτοκαλί λάβαρα, καθώς και με τα ονόματα των παικτών στα παράθυρα.

Εκεί πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή με παρουσιαστή τον γνωστό σχολιαστή Μάικ Μπριν, όπου ο δήμαρχος Μαμντάνι παρέδωσε στους πρωταθλητές τα κλειδιά της πόλης σε μια άκρως τιμητική κίνηση.

Οι παίκτες τοποθέτησαν σε κοινή θέα και τα τρία τρόπαια της ονειρεμένης σεζόν τους: το Κύπελλο του NBA (In-Season Tournament), το πρωτάθλημα της Ανατολικής Περιφέρειας και το βαρύτιμο πρωτάθλημα του NBA.

LET’S HEAR IT FOR NEW YORK. Alicia Keys performs Empire State of Mind at City Hall! 🎶 pic.twitter.com/mFlF8uR97U — SNY Knicks (@sny_knicks) June 18, 2026



Το ιδανικό κλείσιμο της γιορτής γράφτηκε με μια συγκλονιστική μουσική στιγμή, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια Alicia Keys ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τη μεγάλη της επιτυχία «Empire State of Mind»ξεσηκώνοντας για άλλη μια φορά τους χιλιάδες Νεοϋορκέζους.

Epic meet up in the Concrete jungle 🗽 Alicia Keys x Brunson & Bridges 🎶 (via: aliciakeys/IG) pic.twitter.com/FDC9ZXYnum — NBA (@NBA) June 18, 2026

Αστυνομικοί σταμάτησαν παίκτη των Νικς

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πανηγυρικής παρέλασης των Νικς στη Νέα Υόρκη, ο 25χρονος γκαρντ Τάιλερ Κόλεκ, μέσα στον γενικότερο χαμό των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήρθε αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές της πόλης, οι οποίες προφανώς δεν αναγνώρισαν το πρόσωπό του, θεωρώντας πως πρόκειται για κάποιον υπερενθουσιώδη οπαδό που εισέβαλε στον προστατευμένο χώρο.

Ο Κόλεκ έτρεχε κατά μήκος της διαδρομής της παρέλασης και χαιρετούσε τους συγκεντρωμένους φιλάθλους, κρατώντας μάλιστα μια μπύρα στο ένα του χέρι, όταν ξαφνικά τον πλησίασαν δύο αστυνομικοί και τον άρπαξαν.

Cops mistook Tyler Kolek for a fan 😩 #alwaysknicks pic.twitter.com/7LxI29zahb — Kimberley A. Martin (@ByKimberleyA) June 18, 2026



Η παρεξήγηση λύθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς παρευρισκόμενοι παρενέβησαν αμέσως για να ενημερώσουν τους αστυνομικούς ότι ο άνδρας που κρατούσαν δεν ήταν εισβολέας, αλλά μέλος της πρωταθλήτριας ομάδας των Νικς.

Μόλις αντιλήφθηκαν το τεράστιο λάθος τους, οι αστυνομικοί έκαναν αμέσως πίσω.

Ο Κόλεκ, πάντως, κάθε άλλο παρά χαρούμενος έδειχνε με την τροπή που πήραν τα πράγματα και φάνηκε να τους λέει κάτι σε έντονο ύφος καθώς απομακρυνόταν τρέχοντας για να συνεχίσει τους πανηγυρισμούς.

«Ορκίζομαι ότι είμαι στην ομάδα, αδελφέ», σχολίασε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ.