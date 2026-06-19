Θεσσαλονίκη: Σε κανονική λειτουργία επανέρχεται από αύριο το Μετρό – Τι θα ισχύσει για τις κάρτες

Το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται σε κανονική εμπορική λειτουργία από το Σάββατο 20 Ιουνίου, με το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων (05:15 - 23:00).

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Μετρό Θεσσαλονίκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Θεσσαλονίκη, σε κανονική εμπορική λειτουργία, με το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων (05:15 – 23:00), επανέρχεται από το Σάββατο 20 Ιουνίου η βασική γραμμή του Μετρό.
  • Η επιβατική λειτουργία του Μετρό είχε διακοπεί προσωρινά, λόγω της διεξαγωγής ελέγχων και δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά.
  • Οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το διάστημα 29/5 έως 19/6 μπορούν να τις φορτίσουν με το υπόλοιπό τους στα εκδοτήρια συγκεκριμένων σταθμών, έχοντας μαζί τους την προσωποποιημένη κάρτα.

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Σε κανονική εμπορική λειτουργία, με το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων (05:15 – 23:00), επανέρχεται από το Σάββατο 20 Ιουνίου η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι η επιβατική λειτουργία του Μετρό διεκόπη προσωρινά, λόγω της διεξαγωγής των ελέγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Το μετρό θα επαναλειτουργήσει από αύριο με το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων κατά τις ώρες από 05:15 έως 23:00.

Τι ισχύει για τις κάρτες

Οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα από 29/5 έως και 19/6, διάστημα κατά το οποίο το Μετρό δεν λειτούργησε, μπορούν να τις φορτίσουν με το αντίστοιχο του υπολοίπου τους στα εκδοτήρια των εξής σταθμών: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου», «Νέα Ελβετία».

Το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων είναι 07:00 – 19:00, από τη Δευτέρα έως την Κυριακή. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κατόχους καρτών με ενεργά προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών.

Σημειώνεται πως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την προσωποποιημένη κάρτα.

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