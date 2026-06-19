ΠΑΕ Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο

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Μετά από δύο αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η τρίτη… ήταν και η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Πάμπλο Μαφέο από τον Ολυμπιακό.

Ο 28χρονος Αργεντινός δεξιός μπακ, ο οποίος πέρυσι κατέγραψε 31 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη Μαγιόρκα, αποτελεί και επισήμως τη δεύτερη προσθήκη των «ερυθρολεύκων» για τη νέα σεζόν μετά από αυτή του Κώστα Φορτούνη.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο. Γεννημένος στις 12 Ιουλίου 1997, στο Sant Joan Despí της Βαρκελώνης, από το 2021 αγωνιζόταν στη Mallorca, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές (5 γκολ και 15 ασίστ).

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Girona, SD Huesca, Stuttgart και Manchester City. Ο νέος ακραίος αμυντικός της ομάδας μας προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη La Liga με τη Mallorca (31 ματς), ενώ συνολικά στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου έχει πραγματοποιήσει 211 συμμετοχές.

Πάμπλο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!».