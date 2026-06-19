ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Η ανακοίνωση για το «διαζύγιο» με Λουτσέσκου

Και τυπικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς ο «Δικέφαλος του βορρά» γνωστοποίησε σήμερα (19/6) την κοινή συναινέσει ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο προπονητή. Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος τεχνικός είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο οι άριστες σχέσεις του με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, προμήνυαν ένα «βελούδινο διαζύγιο», με τον Λουτσέσκου να έχει στα χέρια του προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λουτσέσκου ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στο «τιμόνι» των «ασπρόμαυρων», τα ηνία των οποίων ανέλαβε για πρώτη φορά το διάστημα 2017-19. Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2021 και αποχωρεί μετά από πέντε χρόνια, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων (2018-19, 2023-24) και ισάριθμων Κυπέλλων Ελλάδας (2017-18, 2018-19).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας. Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ’ όλα, όμως, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ράζβαν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ράζβαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ».