Ιράν: Αναφορές ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Η παγκόσμια ναυτιλία και η διεθνής οικονομία βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού καθώς αναφορές κάνουν λόγο για πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ως άμεση απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο. Οι ιρανικές δυνάμεις εξέδωσαν αυστηρή προειδοποίηση προς όλα τα πλοία να μην διασχίσουν το πέρασμα. Στον αντίποδα, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπεται η διέλευση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις βάσει του νέου πλαισίου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία: AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια ναυτιλία, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προχώρησε στο πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Η δραματική αυτή εξέλιξη έρχεται ως άμεση απάντηση στην άρνηση του Ισραήλ να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο και στα σφοδρά πρωινά πλήγματα των IDF.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης εξέπεμψαν αυστηρή προειδοποίηση, τονίζοντας ότι «τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου εκπληρωθούν αυτοί οι όροι», που περιλαμβάνουν την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο και των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή.
  • Στον αντίποδα, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA) ανακοίνωσε ότι, υπό το πρίσμα του Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ, «θα επιτρέπεται η διέλευση σε πλοία που υποβάλλουν τα αιτήματα διέλευσής τους σε συμμόρφωση με τις απαραίτητες απαιτήσεις».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια ναυτιλία και η διεθνής οικονομία, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προχώρησε στο πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ιράν: Παραμένει «με το δάχτυλο στην σκανδάλη» – Ζητεί εγγυήσεις για τον Λίβανο προτού καθίσει στο τραπέζι με τις ΗΠΑ

Η δραματική αυτή εξέλιξη αν επιβεβαιωθεί, καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία επίσημη επιβεβαίωση, έρχεται ως άμεση απάντηση στην άρνηση του Ισραήλ να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο και στα σφοδρά πρωινά πλήγματα των IDF στην περιοχή.

Το τελεσίγραφο των Φρουρών της Επανάστασης

Οι ιρανικές δυνάμεις εξέπεμψαν αυστηρή προειδοποίηση προς όλα τα πλοία να μην επιχειρήσουν να διασχίσουν το θαλάσσιο πέρασμα.

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Η επόμενη ημέρα για τα πυρηνικά και τα Στενά του Ορμούζ – Τι προβλέπει το MoU

Το μήνυμα, το οποίο μεταδόθηκε από τους IRGC στις ναυτιλιακές συχνότητες κοντά στα Στενά, αναφέρει επί λέξει: «Δεδομένου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποχώρηση των αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων από τον Περσικό Κόλπο και την περιοχή συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου εκπληρωθούν αυτοί οι όροι. Ζητείται από όλα τα πλοία, για χάρη της δικής τους ασφάλειας και προστασίας, να μην πλησιάζουν τα Στενά του Ορμούζ. Κάθε πλοίο που θα αψηφήσει αυτή την οδηγία θα αποτελέσει στόχο».

Η ανακοίνωση της Αρχής των Στενών του Περσικού Κόλπου

Στον αντίποδα, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA) εξέδωσε ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη το νέο διπλωματικό πλαίσιο της συμφωνίας.

«Υπό το πρίσμα της υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ και της έκδοσης οδηγιών από τις αρμόδιες αρχές, οι αιτούντες για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ ενημερώνονται διά του παρόντος ότι, κατά τη διάρκεια της ανακοινωθείσας χρονικής περιόδου, θα επιτρέπεται η διέλευση σε πλοία που υποβάλλουν τα αιτήματα διέλευσής τους σε συμμόρφωση με τις απαραίτητες απαιτήσεις».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ