Ιράν: Αναφορές ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια ναυτιλία και η διεθνής οικονομία, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προχώρησε στο πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η δραματική αυτή εξέλιξη αν επιβεβαιωθεί, καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία επίσημη επιβεβαίωση, έρχεται ως άμεση απάντηση στην άρνηση του Ισραήλ να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο και στα σφοδρά πρωινά πλήγματα των IDF στην περιοχή.

Το τελεσίγραφο των Φρουρών της Επανάστασης

Οι ιρανικές δυνάμεις εξέπεμψαν αυστηρή προειδοποίηση προς όλα τα πλοία να μην επιχειρήσουν να διασχίσουν το θαλάσσιο πέρασμα.

Το μήνυμα, το οποίο μεταδόθηκε από τους IRGC στις ναυτιλιακές συχνότητες κοντά στα Στενά, αναφέρει επί λέξει: «Δεδομένου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποχώρηση των αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων από τον Περσικό Κόλπο και την περιοχή συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου εκπληρωθούν αυτοί οι όροι. Ζητείται από όλα τα πλοία, για χάρη της δικής τους ασφάλειας και προστασίας, να μην πλησιάζουν τα Στενά του Ορμούζ. Κάθε πλοίο που θα αψηφήσει αυτή την οδηγία θα αποτελέσει στόχο».

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGC-N) has once again closed the Strait of Hormuz, warning all vessels to not attempt to cross, following Israel’s refusal to withdraw from and strikes this morning on Southern Lebanon, with the following message being broadcast on… pic.twitter.com/MPcDbzDvp9 — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2026

Η ανακοίνωση της Αρχής των Στενών του Περσικού Κόλπου

Στον αντίποδα, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA) εξέδωσε ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη το νέο διπλωματικό πλαίσιο της συμφωνίας.

«Υπό το πρίσμα της υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ και της έκδοσης οδηγιών από τις αρμόδιες αρχές, οι αιτούντες για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ ενημερώνονται διά του παρόντος ότι, κατά τη διάρκεια της ανακοινωθείσας χρονικής περιόδου, θα επιτρέπεται η διέλευση σε πλοία που υποβάλλουν τα αιτήματα διέλευσής τους σε συμμόρφωση με τις απαραίτητες απαιτήσεις».