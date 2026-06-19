Δράμα: Νέα μαρτυρία για χρήση αναβολικών και αλλαγή συμπεριφοράς του 50χρονου δράστη της γυναικοκτονίας – «Είχε αγριέψει πάρα πολύ»

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία σχετικά με το προφίλ του 50χρονου αστυνομικού, που διέπραξε τη στυγερή γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με μαρτυρία που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, ο δράστης φέρεται να έκανε μακροχρόνια χρήση αναβολικών ουσιών, γεγονός που όπως επισημαίνεται, είχε σταδιακά αλλοιώσει τον χαρακτήρα του και ενέτεινε την επιθετικότητά του.

Η μαρτυρία για τον δράστη και το θύμα

Ο άνθρωπος που γνώριζε τον 50χρονο, μέσα από τον χώρο του αθλητισμού περιέγραψε λεπτομερώς την τροπή που είχε πάρει η καθημερινότητά του, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Έκανε χρήση αναβολικών και τον έβλεπα ότι τον επηρέαζε στην ψυχολογία του. Φαινόταν επιθετικός. Όταν τελείωνε την προπόνηση έκανε μπαμ, έβγαζε μάτι, αλλά στον έξω κόσμο ήταν κύριος. Έκανε χρόνια χρήση αναβολικών, έκανε crossfit, βάρη κλπ. Του έφερνε πολλή επιθετικότητα. Μέσα στο γυμναστήριο εκφράζονταν με φωνές. Τον γνωρίζω περίπου δέκα χρόνια, μέσα από το γυμναστήριο. Δεν ήταν έτσι όταν τον πρωτογνώρισα. Μετά τα πρώτα δύο χρόνια ξεκίνησε να φαίνεται η αλλαγή στη συμπεριφορά του και στο σώμα του».

Παράλληλα, ο ίδιος μάρτυρας αναφέρθηκε και στην άτυχη σύζυγο του αστυνομικού, σκιαγραφώντας την προσωπικότητά της αλλά και την εικόνα που έβγαζε το ζευγάρι προς τα έξω:

«Ήξερα τη γυναίκα του και ήταν ένας άγγελος. Ήταν πολύ καλή και ήσυχη κοπέλα. Τους έβλεπα και μαζί, αλλά δεν έδιναν δικαιώματα».

Επιπλέον, ο μάρτυρας εστίασε στις τελευταίες του συναντήσεις με τον δράστη, υπογραμμίζοντας την εμφανή πλέον αλλοίωση της ψυχολογικής του κατάστασης:

«Εμένα με προβλημάτιζε ότι τον τελευταίο καιρό η συμπεριφορά του είχε αγριέψει πάρα πολύ, φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είχε πολλά νεύρα, φαινόταν ότι κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, και παίζουν ρόλο σε αυτό και τα αναβολικά. Δεν κάνουν καλό στην ψυχολογία αν τα παίρνεις συνεχόμενα. Την τελευταία φορά που τον είδα, σταμάτησε και με χαιρέτησε, αλλά στα μάτια του φαινόταν ότι δεν ήταν καλά».

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προσδίδουν ακόμα μία διάσταση στην έρευνα, γύρω από το προφίλ και την ψυχοσύνθεση του δράστη, πριν από το έγκλημα. Η δικαστική έρευνα και οι επίσημες τοξικολογικές εξετάσεις, αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το περιστατικό.