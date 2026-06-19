Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκάλυψε πότε θα γίνει ο γάμος της με τον Γιάννη Καραβασάνη – «Είναι οριστικό»

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Φωτογραφία: Instagram/ilianapapageorgiou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» για τον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη.
  • Το μοντέλο και παρουσιάστρια αποκάλυψε πως του χρόνου τον Σεπτέμβρη θα παντρευτεί τον αγαπημένο της.
  • «Ο γάμος είναι οριστικός για του χρόνου, εκτός και αν υπάρξει κάποια τηλεοπτική έκπληξη και δεν προλάβω».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για τον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια αποκάλυψε πως του χρόνου τον Σεπτέμβρη θα παντρευτεί τον αγαπημένο της εκτός αν υπάρξει κάποια τηλεοπτική έκπληξη και δεν προλάβει.

«Του χρόνου τον Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός, ευελπιστούμε να παντρευτούμε με τον Γιάννη… Ο γάμος είναι οριστικός για του χρόνου, εκτός και αν υπάρξει κάποια τηλεοπτική έκπληξη και δεν προλάβω. Αν υπάρξει τηλεοπτική έκπληξη, το πολύ-πολύ να μην έχουμε και τους 100 καλεσμένους, τους ελάχιστους. Θα παντρευτούμε οι δυο μας» αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Πάντως να ξέρετε ότι ο Γιάννης ‘κόβει’ κόσμο. Χθες ήμασταν σε κάτι γενέθλια και απάντησε όχι όταν τον ρώτησαν αν θα τους καλέσει. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Γαμπρός είναι», συμπλήρωσε.

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