Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκάλυψε πότε θα γίνει ο γάμος της με τον Γιάννη Καραβασάνη – «Είναι οριστικό»

Για τον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια αποκάλυψε πως του χρόνου τον Σεπτέμβρη θα παντρευτεί τον αγαπημένο της εκτός αν υπάρξει κάποια τηλεοπτική έκπληξη και δεν προλάβει.

«Του χρόνου τον Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός, ευελπιστούμε να παντρευτούμε με τον Γιάννη… Ο γάμος είναι οριστικός για του χρόνου, εκτός και αν υπάρξει κάποια τηλεοπτική έκπληξη και δεν προλάβω. Αν υπάρξει τηλεοπτική έκπληξη, το πολύ-πολύ να μην έχουμε και τους 100 καλεσμένους, τους ελάχιστους. Θα παντρευτούμε οι δυο μας» αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Πάντως να ξέρετε ότι ο Γιάννης ‘κόβει’ κόσμο. Χθες ήμασταν σε κάτι γενέθλια και απάντησε όχι όταν τον ρώτησαν αν θα τους καλέσει. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Γαμπρός είναι», συμπλήρωσε.